Els independentistes guanyaran sinó es creuen les enquestes

Som davant unes eleccions “il·legals” i cal que ho recordem. Els grans mitjans de comunicació tenen clar que volen acabar amb els independentistes i han descobert que les enquestes manipulades són una eina clara de desestabilització. Són enquestes cuinades per intentar canviar el vot definitiu dels ciutadans.



Els independentistes malgrat el 155 segueixen sent majoria i el proper 21 de desembre els resultats ho demostraran, fins i tot la victòria independentista pot acostar-se i superar el 50% dels vots, la competitivitat entre les tres llistes independentistes ho farà possible si aquestes llistes no perden el temps en discussions banals entre ells.



Els independentistes tenen com a mínim un projecte de país, quedar-se a Espanya serà una veritable ruïna, els partits del 155 no tenen projecte, només carregar-se tot allò que faci olor de catalanisme.



El 21 de desembre malgrat ser unes eleccions il·legals, són les més importants dels darrers anys i els independentistes no poden permetre perdre-les, només amb una clara victòria podrem exigir als líders independentistes que tirin endavant la implementació de la República Catalana proclamada.



No guanyar el 21-D és deixar el país en mans del PP, Cs, PSC i els Comuns que ja han mostrat el motiu pel que volen governar Catalunya: arrasar-la. Només votant a ERC, JuntsxCAT i la CUP aconseguirem el desig majoritari de viure lliurament en un nou país anomenat Catalunya en format de República Catalana.