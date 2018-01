La no violència “activa”, l’eina per aconseguir el reconeixement de la República Catalana

Dilluns, 1 de gener de 2018 20:35 h

Si Gandhi va derrotar a l’imperi britànic, si Mandela va derrotar a l’apartheid sud-africà, si Àngel Colom i la Crida van ridiculitzar la repressió espanyola, si Jaume Sastre amb la seva vaga de fam va donar dignitat a la defensa de l’ensenyament en català a les Illes, si la CUP va aturar l’intent d’assalt a la seva seu per part de les forces repressores espanyoles, que no aconseguirem els independentistes catalans (més de 2 milions de persones) organitzats i activant la resistència no violenta contra la repressió del 155 per part del Govern Espanyol?



Ho explica en aquest article publicat a Vilaweb, l’escriptor nord català Joan Lluís Lluís, “No-violència activa o rendició (i elogi de la CUP)” diu entre altres coses: “Catalunya pot trobar-se tancada en un atzucac. L’única manera de sortir-ne seria acceptar la via de la no-violència, que no és en cap cas una via passiva. La no-violència implica no obeir a les lleis vigents i a acceptar-ne les conseqüències, en termes d’empresonament i de violència policíaca.” Unes paraules encertades i que ens adverteixen contra aquells que creuen que no tenim més remei que replantejar-nos el procés independentista cap a un llarguissim camí en l’autonomisme.



Sense plantar-nos no aconseguirem l’objectiu majoritari d’aconseguir el reconeixement de la República Catalana, com diu Joan Lluís Lluís molt encertadament, “Contra aquesta residualització calia guanyar les eleccions del 21 de desembre i contra els nombrosos actes despietats que vindran, cal acceptar que caldrà, de nou, organitzar-se i posar-se en risc. Hi haurà més detencions arbitràries, i haurà més prohibicions sense fonament democràtic, hi haurà més violència d’estat. Per encarar-nos-hi i que guanyi la república catalana, necessitem, sense cap mena de dubte, un Gandhi nostrat. O, molt millor, uns quants gandhis nostrats.” El poble torna a tenir la paraula, hem guanyat les eleccions i tenim l’oportunitat de guanyar per la via de la “no violència activa.” Governar l’autonomia és sense cap mena de dubte la rendició que vol Espanya. Son molts els que han votat a les tres forces independentistes, que no volen que es governi l’autonomia sinó que volen que es governi la República Catalana.