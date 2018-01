Bloquegem el Parlament de Catalunya per la via democràtica

Diumenge, 7 de gener de 2018 20:30 h

I si prenem la iniciativa democràtica i li donem una lliçó a la repressió de l'estat? No ens podem permetre normalitzar la repressió,El proper 17 de gener el president de la comunitat autònoma de Catalunya per l'article 155, Mariano Rajoy, va convocar la sessió constitutiva del Parlament que serà presidida per la mesa d'edat, formada per dos diputats republicans.Segons el reglament s'hauria de suspendre la sessió i la mesa d'edat hauria de fer una nova convocatòria.i a la vegada permetria denunciar al món l'actitud repressiva de l'estat espanyol que no vol reconèixer la victòria electoral.Segurament la situació faria que els partits del 155 portessin el tema al TC,i el món comprovaria que la democràcia a Espanya està plena de mancances,Com va escriure el poeta Miquel Martí Pol en el poema Les quatre banderes ... "Doncs plantem cara de forma pacífica i intel·ligent, la no violència activa