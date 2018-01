Que La Vanguardia i El Periódico no ens marquin el full de ruta

Diumenge, 14 de gener de 2018 21:35 h

1 ( 3 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Els dos grans grups de comunicació estan immersos en una ofensiva per impedir que Puigdemont sigui investit president i ja marquen el relat en tertúlies matinals de mitjans espanyols i també catalans en el sentit d’assenyalar Puigdemont i insistir en que cal tornar ràpidament a l’autonomisme. Les portades d’El Periódico, les intoxicacions interessades dels dos diaris o les intervencions irades de Marius Carol a RAC1 o a 8tv, mostren que tenen molta pressa per girar pàgina i impedir la implementació de la República.



Per això cal no deixar-se arrossegar pel corrent que ens volen imposar i lluitar per implementar la victòria independentista al Parlament i al Govern. No podem acceptar que una justícia dirigida des de la Moncloa i el PP ens alteri el resultat electoral, cal insistir, bloquejar el que calgui i fer la investidura del president Puigdemont. No podem acatar que els dos grans grups de comunicació, Godó i Zeta, al servei de l’establishment, ens marquin el seu interessat full de ruta al servei del botxí.



Fins i tot alguns lideratges polítics independentistes cauen a la trampa del realisme màgic de recuperar l’autonomia oblidant que qui marca la realitat és el jutge Llaneras com alerta Germà Bel.



Cal recordar que la Constitució Espanyola garanteix la inviolabilitat i la immunitat dels diputats elegits, tal com ho va certificar en la seva tesis doctoral, ara fa cinc anys, l’actual Fiscal General de l’Estat, Julian Sánchez Melgar, i malgrat sabem que la justícia a Espanya és la primera que incompleix la Constitució, cal seguir lluitant. Com a demòcrates la nostra obligació és implementar el resultat electoral del 21-D, l’alteració d’aquell resultat electoral fa còmplices del 155 a tots aquells partits que hi donin cobertura per activa o passiva.