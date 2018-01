No podem acatar l’alteració del resultat electoral

Diumenge, 21 de gener de 2018 21:15 h

Vam decidir participar en unes eleccions il·legítimes i malgrat totes les dificultats els independentistes les van guanyar, el que no és possible ni acceptable és alterar aquest resultat per la via de la repressió i saltant-se les seves pròpies lleis. És hora que els lletrats del Parlament defensin els drets inviolables dels seus diputats, tots aquells partits polítics que volen aconseguir més poder aprofitant la repressió no són mereixedors de ser considerats demòcrates.



No podem acatar un govern sorgit de l’alteració dels resultats electorals, fer-ho seria acceptar un frau electoral i, sobretot, donar la raó als líders polítics espanyols que van aprovar la repressió contra el poble de Catalunya. No serveix dir que cal recuperar el govern ja que d’aquesta manera caurà el 155 i traurem els presos de la presó, només amb la implementació de la República i amb la internacionalització del conflicte polític traurem els presos polítics i acabarem amb les causes judicials obertes per la repressió espanyola.



Implementar el resultat electoral és basic, si per fer-ho possible cal acceptar el vot delegat i la investidura a distància, ja que un estat repressor ho vol impedir és més que raonable, és democràtic, els diputats electes tenen immunitat i són inviolables ho deia el mateix Fiscal General de l’Estat en la seva tesis doctoral.