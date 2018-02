Sense un govern fort a l'exterior no tindrem República

Diumenge, 11 de febrer de 2018 21:20 h

En èpoques de normalitat política, la lluita entre els partits per aconseguir un acord de govern són més que legítimes. En moments com l'actual, amb una democràcia segrestada pel 155, per un govern espanyol que cada dia vol més repressió, la lluita entre Junts x Cat i ERC per acordar un govern comencen a generar preocupació.



Sembla que les desconfiances entre les dues formacions marquin la negociació, està clar que cal recuperar les institucions sense oblidar que aquestes seguiran estant controlades pel govern espanyol que mirarà fins a l'extenuació que el nou govern es dediqui a gestionar una autonomia i cap República, per això serà definitiu per tornar a il·lusionar, un govern potent a l'exili presidit pel president legítim Carles Puigdemont. Ho va dir aquest dissabte el conseller Comín: "Un Govern "interior" que aixequi el 155 i un executiu a Brussel·les que faci República."



Els líders de JuntsxCat i ERC tenen l'obligació d'aconseguir un acord de govern que compleix els objectius generats l'1-O, i tothom sap que des del govern de la Generalitat controlat financerament per Montoro poques coses es podran fer. S'aixecarà el 155 però el control dels diners serà la clau. Per aquest motiu és determinant per avançar cap a la implementació de la República un govern fort a l'exili.



Sense un govern a l'exili fort i executiu no tindrem República, la repressió a Espanya seguirà, la causa general contra els independentistes formarà part de la vida diària i caldran noves eines de lluita contra la repressió, caldrà un esforç per no normalitzar l'atac d'un Estat embogit i ple d'odi cap a Catalunya que vol humiliar sense pietat els seus responsables. Urgeix un acord, però un acord seriós, doble govern a Catalunya i govern a l'exili, en temps extraordinaris, solucions extraordinàries.