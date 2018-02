El 25-F, els del 155 volen sopar al Palau de la Musica

Diumenge, 18 de febrer de 2018 20:00 h

0 ( 2 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Amb motiu del Mobile Congress, aquest 25 de febrer els representants del govern espanyol acompanyats del rei d’Espanya i partidaris de la repressió, ocuparan les seves cadires en el ja tradicional sopar de benvinguda de l’esdeveniment. Tot com si no passes res. Els nostres polítics cridats a governar el país no poden restar immòbils, cal que donin una resposta contundent a la usurpació de la nostra democràcia.



Mentre hi hagi presos polítics, polítics exiliats i una causa general oberta, els responsables d’aquesta ignomínia no poden pretendre sopar com sinó passes res. La ciutadania espera una resposta digna i contundent contra qualsevol presència dels responsables del 155 al nostre país i a les nostres institucions.



La classe política independentista ha de trobar els mecanismes de denuncia permanent de la repressió que patim, els responsables del 155 no poden tenir ni un dia de descans, ni d’oblit, i no s’ha de permetre ni tolerar de cap manera normalitzar la repressió.



El Rei, Rajoy, Sánchez o Millo i tota la seva banda de repressors i còmplices han d’entendre que amb els seus actes seran rebutjats a Catalunya. Són usurpadors dels nostres drets i cal que treguin les seves brutes mans de casa nostra. Els nostres polítics no poden normalitzar la repressió del 155, els seus responsables no poden ser tractats amb normalitat.