No es mereixen sopar al Palau de la Música

Diumenge, 25 de febrer de 2018

Caldrà mantenir la tensió de manera permanent fins que els usurpadors de les nostres institucions siguin foragitats. El president del Parlament de Catalunya va estar a l’alçada del moment que ens toca viure en l’acte del col·legi d’advocats denunciant l’existència de presos polítics i aquest diumenge, juntament amb l’alcaldessa de Barcelona, s’han negat a rebre el rei Felipe VI a l’entrada del Palau de la Música. Caldrà que aquesta constant de protesta contra els usurpadors és mantingui, i si cal, vagi a més.



Un cop format govern, malgrat que aquest sigui autonòmic, caldrà mantenir viva la protesta i caldrà mantenir viu i amb més força que mai el govern de la república a l’exili, també, dia a dia s’haurà de respondre amb dignitat les indignes actuacions dels usurpadors fins que acabin marxant.



La ciutadania exigeix dignitat i s’haurà d’actuar conseqüentment per acabar amb fets com els d’avui a Via Laietana, per garantir l’arribada tranquil.la de Felipe VI, els Mossos i la Guardia Urbana han reprimit amb duresa els manifestants. Que el proper any el sopar al Palau de la Música hi siguin els qui hagin de ser i no els usurpadors de les nostres institucions.