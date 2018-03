Sinó en saben prou que pleguin

Diumenge, 4 de març de 2018 21:10 h

2 ( 3 vots ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Els més de dos milions de ciutadans que van votar forces independentistes no entenen que encara no tinguem acord d’investidura i, sobretot, no entenen que les decisions es prenguin de manera soterrada i poc clara.



Els ciutadans no tenen por a noves eleccions, però comencen a estat cansats de les polítiques partidistes d’alguns líders polítics, no entenen que a data d’avui no tinguem acord de govern.



Els més de dos milions d’independentistes han perdonat als seus líders polítics els errors admesos aquells dies d’octubre, però comencen a estar emprenyats davant les excuses d’alguns per encara no formar govern.



Si els líders polítics independentistes no arriben a un acord, caldrà que la ciutadana agafi més protagonisme i segurament nous lideratges polítics per afrontar els reptes per implementar la República.