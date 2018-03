“Per què ens vam trencar la cara l'1-O?” República ara

Diumenge, 11 de març de 2018 20:55 h

Ha estat el clam de la ciutadania que ha participat a la manifestació d’aquest diumenge convocada per l’ANC, on han participat representants dels diferents partits independentistes. La ciutadania un cop més per endavant dels partits polítics han exigit que els polítics se la juguin com ells van fer l’1-0 i també han deixat molt clar que el candidat a la presidència de la Generalitat no el decideix el jutge sinó el Parlament.



En poques paraules, els participants han dit als dirigents polítics que actuïn amb dignitat, que facin govern per implementar la República que vam guanyar i no cal esperar no se sap quines noves majories.



Un cop més l’ANC ha convocat la ciutadania per exigir a la classe política que d’una vegada per totes assumeixi el rol de liderar políticament la República mitjançant un govern a l’interior i un espai república a l’exili.



Els polítics independentistes van fallar a l’octubre, però la ciutadania els hi ha tornat a donar noves oportunitats i ara s’acosta el moment de la veritat, assumirà la classe política i els seus dirigents el compromís i l’exigència d’implementar la República? O com va dir Joan Tardà hauran de marxar tots cap a casa i una nova classe de dirigents independentistes liderà el xoc definitiu amb l’estat repressor espanyol?