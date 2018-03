En moments excepcionals, decisions excepcionals

Diumenge, 18 de març de 2018 22:10 h

El 21-D els independentistes van tornar a guanyar en circumstàncies complicades, quasi tres mesos després no tenim encara acord de govern que ens permeti recuperar les Instituciones usurpades pel 155.



En el punt en que ens trobem hi ha tres opcions: arribar a un acord de les tres forces polítiques independentistes, que es produeixi una renuncia a l’acta de diputat del Conseller Comín i del President Puigdemont, o es fa una desobediència per delegar el vot en ells. En cas contrari, només queda anar a unes noves eleccions, cosa que, segons veiem, provoca pànic entre els dirigents polítics espanyols, que sembla tenen pressa perquè els independentistes governin l’autonomia segrestada sense més dilacions.



Davant d’aquesta situació, d’incapacitat d’obtenir un acord, d’incapacitat per desobeir el govern espanyol, si un miracle “suís” no ho salva, ens aboquem a unes noves eleccions. Cada cop són més les persones que demanen plantar-se si resulta que el candidat el nomena el jutge.



Si les desconfiances entre els líders polítics independentistes no són superables no cal fer un govern dèbil. Unes eleccions clarificarien el panorama polític i molts independentistes no tenen por a una possible victòria unionista, perquè si s’explica bé, l’independentisme tornarà a guanyar.



Si l’acord de govern no és a tres bandes serà difícil que tinguem un govern fort que a l’interior gestioni l’autonomia i a l’exterior implementi la república i ens prepari pel un xoc guanyador amb l’estat espanyol. No volem tornar a perdre.