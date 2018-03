Cal fer entendre que un exili fort i la recuperació del Govern van junts

Divendres, 23 de març de 2018 16:45 h

Sense un exili fort no tindrem República i sense la recuperació del Govern tampoc, cal fer entendre a tothom que alguna cosa va fallar després de l'1-O, i que malgrat el que va fallar encara podem guanyar, i cal fer-ho des d'una reflexió serena, valenta i sense embuts.



Ens cal recuperar el Govern de la Generalitat encara que sigui autonòmic, ni les engrunes podem deixar que acabin en mans dels del 155. Cal refer i preparar amb intel·ligència l'embat amb l'Estat, amb una agenda no pública que es guanyi la confiança dels més escèptics. Per fer-ho possible cal potenciar l'espai lliure de l'exili i facilitar aquesta via a tots aquells que puguin tenir amenaces de presó, i sense oblidar els presos, cal dir que només els traurem amb un embat polític amb totes les forces.



Els dirigents espanyols són mala gent, molt mala gent, i busquen la humiliació un cop, dos i els que facin falta. La millor resposta és un bon atac coordinat, presos, Govern, espai lliure de l'exili i preparar-nos per afrontar i guanyar l'embat amb l'Estat espanyol repressor.



Tot i que fem bondat, l'Estat espanyol es venjarà de manera cruenta, i forçarà una causa general amb gent a la presó. Mai ho podem permetre i oblidar. Encara que ara alguns ara s'ho miren de costat, tots els partits polítics que van aprovar el 155 són, i seran, culpables per la resta dels seus dies.



Ara ens toca treballar per l'embat contra l'Estat que hem de guanyar, amb fermesa i intel·ligència, i per fer-ho cal recuperar esforços de tots els actius polítics. Tothom ha d'entendre que sense una estratègia conjunta del Govern a l'interior i de l'espai lliure de l'exili no guanyarem. No guanyar és tenir a la presó als nostres polítics. Cal unitat d'acció per guanyar, l'única manera d'implementar la República de manera efectiva.