Puigdemont, president; Marta Rovira, vicepresidenta i Anna Gabriel, exteriors

Diumenge, 25 de març de 2018

Del Govern i del Govern lliure de la República. Cal mobilització permanent i coordinada, però és imprescindible la realització d’un acte de dignitat i força. Cal recuperar el Govern de la Generalitat, reforçar el Govern de l’exili i coordinar la mobilització permanent. Cal esgotar el govern espanyol, que comença a tenir molts nervis per la seva pròpia situació i per l’avançament electoral de l’extrema dreta de Ciudadanos.



Creiem que, ara mateix, investir Puigdemont faria possible un gran acord dels independentistes. Cal recuperar la unitat d’acció, cada cop més gent ho demana: els partits independentistes, les organitzacions socials, la ciutadania, també l’exsecretari general i president d’ERC, Josep Lluís Carod-Rovira. Diferents veus a ERC estan començant també a reclamar-ho.



Espanya sempre ens ho arregla, i ara tenim una gran oportunitat. Les manifestacions i les mobilitzacions d’aquest diumenge marquen el camí, més de dos milions de persones ho exigeixen. Cal acabar la feina començada i paralitzada aquest octubre, no serà fàcil però tenim la força de la raó.



Cal investir Carles Puigdemont, sembla que l’acord és possible. Cal una mobilització permanent i, si cal posar al capdamunt de la taula la vaga general, la gent no té por. El Parlament de Catalunya ha de demostrar i exigir la seva sobirania, constituir un govern d’àmplia unitat i amb la presència del màxim nombre de partits polítics de tradició democràtica. A l’octubre vam guanyar, ara cal confirmar-ho.