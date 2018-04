Puigdemont en llibertat: Ara investidura i tornada del president

5 d'abril de 2018, 21.01 h

#1 Ja, és una merda! Tots els llibertaris de la Confraria estem dessolats. El gran "pà torrat" i en "©©©©©©©©©©©©©©©©©" diuen que ja no hi faran més comentaris però jo penso seguir i en Manel C. i en TABARNIA també.



Contra els nazis onanistes, Viva España y Viva el Rey.



Queetaaalunyeeeee!