Espanya sempre dirà no, i això ens acosta a la independència

8 d'abril de 2018, 20.14 h









Si no hi ha la Independencia a les negociacions, els alemanys,

no cal que es molestin.

A Alemanya no hi han peatges a les autopistes, son de franc,

aqui nomes paguem els catalans per tot.



MARXEM !!!









II*II VISCA LA REPUBLICA CATALANA LLIURE DE

PARASITS ESPANYOLS II*II