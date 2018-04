Diumenge, 15 d'abril de 2018 20:50 h

"Occupied" és una sèrie de política ficció ambientada en un futur pròxim, on Noruega ha abandonat l'extracció de combustibles fòssils a causa dels efectes devastadors del canvi climàtic sobre el país. A causa d'aquesta nova política, el primer ministre noruec és forçat per la Unió Europea a acceptar l'ocupació i gestió de les refineries de gas natural i petroli del mar del Nord per l'administració russa. Però un seguit d'esdeveniments fan que l'ocupació russa cada cop sigui més present i la tensió entre els dos països creixi fins a límits insospitats. La sèrie de ficció ha provocat molt malestar a l'administració russa de Putin."



L'acció de la sèrie se situa en un país ocupat per la via moderna, "control polític i control financer". Us recorda alguna cosa? Val la pena veure aquesta ficció política amb molts paral·lelismes amb la situació actual a Catalunya, amb ostatges a la presó, un president a l'exili, a qui volen extraditar i que rep l'aval dels tribunal dels drets humans d'Estrasburg. Catalunya ben bé podria acollir la ficció política d'"Occupied, amb la diferencia que avui a Catalunya som un país ocupat de veritat i Noruega un país lliure.



En la ficció, el país petit supera i guanya el poder absolut i per fer-ho, l'estratègia és la clau. A la Catalunya actual ens manca una estratègia guanyadora basada en una gran unitat del independentisme, cal recuperar el govern de la Generalitat però no per fer autonomia, cal reforçar el lobby internacional per mantenir viu el conflicte polític amb Espanya i, sobretot, preparar-se per l'envit definitiu contra l'estat espanyol, un estat repressor que mai negociarà per pròpia voluntat i que mai ens perdonarà el referèndum de l'1-O.



Avui milers de persones han tornat a sortir al carrer amb un clam per la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats, ho hem tornat a fer i segur que ho farem tantes vegades com calgui, però és l'hora d'una estratègia guanyadora, els líders polítics independentistes tenen l'obligació de posar-se d'acord per guanyar definitivament la República.