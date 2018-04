Ens roben “les samarretes grogues” què més hem d’aguantar?

Diumenge, 22 d'abril de 2018 22:30 h

0 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix



Tweet





URL curta



Els dirigents polítics espanyols ens volen humiliats, ens volen aniquilats i mai negociaran per voluntat pròpia, els fets ocorreguts a la final de la copa del rei són molt més greus del que podem sospitar. No són unes simples samarretes grogues, el groc és un símbol que denuncia un estat que diu ser democràtic i que està exercint una forta repressió, amb presos polítics i polítics exiliats.



Que la policia política d’un regim com l’espanyol “robi” samarretes grogues és la prova definitiva que Espanya és un estat fallit, i d’un estat fallit no es pot esperar mai cap voluntat de negociació, només de repressió. Contra un estat fallit només serveix la fermesa i la dignitat i la lluita política contra els repressors.



Contra un estat fallit cal actuar, caldria un gest definitiu del F.C. Barcelona. És una vergonya que cap directiu del club anés a la llotja amb un llaç groc, és una mostra de manca de fermesa, tampoc cap jugador del Barça va tenir el valor de fer un gest. Abaixant el cap davant el repressor mai guanyarem, cal lluitar pacíficament i amb dignitat i l’estat espanyol com estat fallit caurà. Cal més que mai lluitar per la República Catalana.