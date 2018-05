Som República, ho vam guanyar democràticament

Diumenge, 6 de maig de 2018 22:30 h

Per implementar la República necessitem que Junts x Catalunya, ERC i la resta de forces independentistes es tinguin confiança, però sobretot els dos primers, no podem deixar als enemics de la nostra República que visquin a base de burxar amb les misèries del procés.



Els partidaris del 155 no tenen cap proposta a fer, només viuen de les divisions i batalletes entre independentistes, i això ho hem d’acabar. Deixem fer les coses, tothom té dret a defensar fins on vulgui la investidura del candidat que té majoria, en aquest cas el president Puigdemont, i segur que evitarem les eleccions, però ho farem posant davant el món la repressió d’un estat fallit com l’espanyol.



També toca deixar que la militància d’ERC millori la ponència base de la seva conferència nacional, seria desitjable que tots aquells que carreguen contra el document, respectin el procés intern, i més tenint en compte el perfil assembleari dels republicans. Deixem que treballin tranquils i amb tota llibertat per intentar millorar i, sobretot, clarificar el projecte. Les bases republicanes de ben segur treballaran fermament per fer-ho possible, i seria bo pel país que el debat fos el màxim d’obert, segurament la mateixa direcció republicana en sortiria reforçada.



Som República, la ciutadania s’ho va guanyar, som majoria democràtica suficient si vivíssim en un país democràtic, però vivim en un país nascut per oprimir i imposar i aquest país mai negociarà per pròpia voluntat. Només una estratègia d’unitat de les forces independentistes que lligui el govern autonòmic i el govern republicà a l’exili farà possible una negociació política de tu a tu entre Espanya i Catalunya.