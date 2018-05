Tenim President, anem cap a la República

Josep Pagès i Canaleta CARDEDEU SENSE UN BON AJUNTAMENT NI BONA POLICIA LOCAL UN ELS COTXES NO RESPENTEN ELS PASOS DE VIANATS I JA CACAS DE GOSSOS PER TOT ARREU EL BARRI DELS ESTALVIS EL PITJOR DE CARDEDEU UN JA GENT MOLT DOLENTA QUIM TORRA AL PARLAR EN CASTELLÀ AL REI FELIP VI EL REI DELS ESPANYOLS " VAS GIRAR LA ESQUENA A CATALUNYA " SEGONS PARAULES TEVAS CUAN AL REI VA APENDRA A PARLAR EN CATALÀ I ENTENDREL NO CAL PARLAR-LI EN CASTELLÀ PER QUIM TORRA AL PARLAR EN CASTELLÀ AL REI FELIP VI EL REI DELS ESPANYOLS " VAS GIRAR LA ESQUENA A CATALUNYA " SEGONS PARAULES TEVAS CUAN AL REI VA APENDRA A PARLAR EN CATALÀ I ENTENDREL NO CAL PARLAR-LI EN CASTELLÀ PER

13 de maig de 2018, 23.38 h

SI ANEM CAP A LA PEPÚBLICA , VOL DIR TORNEN ANAR CAP ALS PROBLEMES A CATALUNYA ,..



Aixis QUIM TORRA No sera CAP Solució els Problemes SI NO Que seguira creando més Problemes a Catalunya i els Catalans .



SI ANEM CAP A UNA REPÍBLICA Que va Desapareixer en segundos VA SER UN ACTA SIMBOLICO RES MÉS





VOLDRA Dir que no tenin POLITICS EN SENY Si no TONTOS I IDIOTES No APRENEN DELS SEUS GREUS ERRORS FALLOS Es ban Equibocar i ara es volem tornar equivocar PE... Llegir més