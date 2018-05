Godó i Zeta, 45 milions per fer mal a Catalunya

Diumenge, 20 de maig de 2018 22:15 h

Els dos grans grup de comunicació catalans han rebut 45 milions d’euros de la Generalitat de Catalunya en els darrers sis anys, en concepte de “publicitat”. Unes xifres que salven i maquillen el resultat del Grup Godó i Zeta. Uns ingressos per publicitat que aquestes empreses retornen amb una bel·ligerància desmesurada contra el procés independentista.



Principalment les seves capçaleres, La Vanguardia i El Periódico, carreguen contra el procés independentista i els seus responsables, dia rere dia els dos diaris intoxiquen, manipulen i fins i tot insulten, escriuen un fals relat alineat amb els del 155, que acaba sent comprat per moltes tertúlies polítiques, incapaços de parlar de presos polítics i exiliats, incapaços de denunciar les males practiques dels partits del 155, incapaços de sortir en defensa de la majoria de catalans que defensen la democràcia.



45 milions per fer mal a Catalunya i ho fan a gust, cada cop més a favor dels partits partidaris del 155. I no només a les capçaleres clàssiques, sinó a 8TV i, fins i tot, a RAC1, malgrat que encara representa l’emissora més escoltada a Catalunya, poc a poc és va introduint un discurs no independentista, i molt proper a la tercera via que ens semblava que ja estava morta.



45 milions que es podrien destinar a potenciar els mitjans de proximitat i d’aquells llocs del territori que encara veuen amb por el procés democràtic per aconseguir la república catalana. Per guanyar el relat ens cal tenir mitjans no agressius contra el procés independentista, malaguanyats 45 milions destinats a intentar carregar-se el procés independentista.



Com a exemple d’avui mateix, la incapacitat de condemnar la no publicació del decret de nomenament del govern català, tots els nomenats tenen els drets de participació i representació intactes, només l’autoritarisme ho pot impedir, segur que demà cap d’aquests mitjans condemnarà la intolerància dels del 155 contra Catalunya.



Joan Puig Cordon

Editor @directe i molt aviat de @LaRepublicaCAT