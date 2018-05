Cal guanyar el relat, omplim-ho tot de groc

Diumenge, 27 de maig de 2018 21:35 h

0 ( 1 vot ) carregant carregant



Fins i tot les fonts de groc Comparteix



Tweet





URL curta



Només els qui odien el procés republicà poden posar al mateix sac els que omplen els carrers dels pobles de llibertat, dignitat i valentia amb els qui amb violència i covardia ho volen esborrar tot amb el suport d'alcaldes socialistes, com el de Lleida, Mataró o Terrassa. Amb la complicitat de capçaleres catalanes com La Vanguardia o El Periódico que amb tertulians i opinadors, líders de la comunicació a Catalunya, demanen a la ciutadania que va guanyar democràticament el referèndum de l'1-O que "no provoqui".



Ja n'hi ha prou que es posi al mateix sac els demòcrates i els repressors, i que aquests últims comptin amb l'ajuda indirecta dels que callen o intenten carregar-se el moviment ciutadà i democràtic més important dels darrers anys a Europa.



Si avui seguim forts, és gràcies a la força de la gent, de la ciutadania. Sense ells estaríem derrotats, han evitat una derrota definitiva. Serà gràcies a ells i als polítics que sense por s'enfrontin democràticament a la dictadura del 155 que els qui faran possible la República Catalana.



Cal guanyar el relat, i un simple color ens marca el camí, un simple color els desperta els seus sentiments més fatxendes, més intolerants i violents. El groc és la nostra victòria, hem d'omplir de groc els seus insults, la seva repressió. Hem de seguir fins a la victòria.



Joan Puig Cordon @joanpuig

Editor del @directe i molt aviat @LaRepublicaCAT