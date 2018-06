La “dolça revenja” fa aigües

Diumenge, 3 de juny de 2018 20:25 h

Alguns per por a implementar la república guanyada l’1d’octubre s’aferren al clau roent de “liquidar” Mariano Rajoy i el PP i caure en mans del nou Zapatero, l’encantador de serps que amb aquell acataré... va il·luminar a molts amb les seves promeses que van acabar en res. Diuen que una vegada et poden enganyar, però la segona vegada l’engany és culpa de l’enganyat, convertir la moció de censura en una dolça revenja és un greu error, el temps ho confirmarà.



De moment, a poques hores que Pedro Sánchez hagi estat proclamat president d’Espanya el PSC obre la porta a governar Badalona amb el PP i Cs, i a Pamplona els socialistes encapçalen una manifestació contra l’Eusquera al costat de la dreta UPN, PP i Cs. Dues petites accions que mostren el tarannà real del PSOE. I aquest és el perill dels encantadors de serp com Zapatero, llegint els grans mitjans de comunicació i alguns opinadors, Sánchez comptarà amb la simpatia dels partidaris de la tercera via, que la veien morta i ara la veuen ressuscitada amb l’arribada del líder socialista a la Moncloa.



El Govern del president Torra no pot acceptar només gestos de Pedro Sánchez, l’1 d’octubre els catalans van guanyar-se la república, en qualsevol democràcia consolidada el resultat seria suficient, a l’estat espanyol ni amb una majoria del 90% de catalans a favor de la independència seria suficient, raó de més per mantenir fermesa i contundència. El trasllat dels presos polítics a presons catalanes seria d’obligat compliment en una democràcia normal, i mai podrà ser considerat un gest de Sánchez, i pel que fa al retorn a l’estatut d’abans de ser retallat que reclama el PSC, més que un gest és una pressa de pel. Tot apunta que la “dolça venjança” convertirà Pedro Sánchez en un nou Zapatero, aclamat pels “progres ni carn ni peix ” i els de la tercera via.



Joan Puig Cordon

Editor del @directe i molt aviat @larepublicacat