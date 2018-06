Diumenge, 10 de juny de 2018 17:55 h

Els fets d'octubre, agradi o no, han descol·locat a les forces polítiques independentistes, quasi totes. Ara, per tant, és hora de reaccionar positivament i desacomplexada: han de saber que tenen l'aval de la majoria del poble de Catalunya. El mantra sobre que "ens cal ampliar la majoria" demostra ser tòxic. És el mantra que utilitza l'unionisme per atacar-nos, un error estratègic que ens col·loca en el debat per la desmoralització.



D'aquesta manera els grans lobbys de comunicació catalans intenten canviar el relat, cada dia ens intoxiquen aprofitant el resultat de la moció de censura: estan convertint el Gobierno de Pedro Sánchez en el segon Gobierno de Zapatero, aquell que va enganyar a la bona gent d'aquest país amb el famós "apoyaremos" i les famoses lleis socials o energètiques que van resultar ser un autèntic desastre. No podem caure en l'error de convertir el govern de la Generalitat en aquell govern de Vichy de la França ocupada, que és el que volen i desitgen els partidaris de la tercera via.



El grau de manipulació arriba a tergiversar una entrevista al president Puigdemont feta pel programa de més audiència de la ràdio en català. Jordi Basté el va entrevistar en directe a Berlín i malgrat que el president va ser contundent, parlant de les perles ministerials, del xenòfob discurs de Borrell, passant per la ministra que va avalar el Castor i el ministre racista i masclista de cultura, i de dir que els 45 punts no eren cap negociació sinó un incompliment dels diferents governs espanyols, els tertulians secundats pel presentador van convertir l'entrevista en un canvi de relat de Puigdemont: s'havia tornat pragmàtic i ara el problema era el president Torra.



L'assetjament a la República per part dels grans lobbys de la comunicació a Catalunya continuen, podeu seguir en aquest enllaç un brillant fil que ho deixa molt clar. Cal que la classe política independentista aixequi el cap i pacti un full de ruta de ruptura, d'implementació de la República pels mesos que vénen, retardar-ho amb l'excusa d'ampliar la base és un greu error com ho demostra la història en aquells llocs que ho han retardat com el Quebec, ja no parlen de referèndum, ja diuen tot el contrari, "si guanyem, assegurem que no el farem", com podria passar a Escòcia si retarden el nou referèndum, el temps juga en contra dels moviments independentistes.



Retardar el full de ruta rupturista posa en perill el procés, el relat que teníem tots plegats va camí a ser substituït, no podem caure en "només governar el dia a dia", cal estar preparats per l'embat amb Espanya aprofitant la seva crisi econòmica i social. Qualsevol altra cosa serà la mort d'una generació de líders polítics i una caiguda del moviment independentista. Les bases independentistes ho tenen més clar que els seus líders, les bases estan preparades per un "Maidan" fer efectiu "els carrers sempre seran nostres".



Joan Puig Cordon

Editor del @directe (molt aviat @LaRepublicaCAT