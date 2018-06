Alguns obliden massa aviat l’octubre republicà

Diumenge, 17 de juny de 2018 19:25 h

Els grans grups de comunicació catalans, malgrat tots els diners rebuts, segueixen insultant els afectats per la repressió i els polítics que volen mantenir la seva aposta per la República. Aquests mitjans intenten que oblidem que més de 2 milions de catalans van lluitar per la democràcia i pretenen que el nou govern faci ja de govern autonòmic, és més, insisteixen com fa avui l’editorial de La Vanguardia, en parlar de polítics presos quan són “PRESOS POLITICS” en majúscules.



El nou govern català no pot afluixar gens mentre segueixi viva la causa general contra l’octubre republicà, no és de rebut que la nova consellera d’Industria vagi com si rés a la festa d’estiu d’una cadena hotelera catalana que va decidir traslladar la seva seu a Madrid pel procés independentista. Com tampoc ho és que els polítics estiguin callats davant el fet que els germans Roca obrin les portes del seu espai als Borbons del 155, ni que els grans mitjans de comunicació catalans segueixin cobrant de la Generalitat per no fer la feina de defensar la democràcia. Tampoc és tolerable que davant el xantatge del govern espanyol amb els presos tinguem tant silenci, que l’acollida dels refugiats del Acuarius sigui un rentat hipòcrita d’imatge mentre a la frontera sud d’Espanya es facin retorns en calent i s’aturi amb violència l’arribada de refugiats del nord d’Àfrica.



No podem oblidar l’octubre republicà, no podem oblidar que l’Espanya mal anomenada progressista mai va fer res per millorar el reconeixement de la realitat nacional catalana, no podem oblidar que el PSOE va avalar la repressió del 155, va posar entrebancs per tal que la Unió Europea reconeixes el català com a llengua oficial. Tampoc no podem oblidar que Podemos i les seves confluències, inclosa Ada Colau, es van posar de costat davant la repressió i van equiparar l’1 d’octubre amb el 155. Només ampliarem la base independentista si la classe política té clar que la República ja va ser proclamada democràticament i que ara toca implementar-la guanyant el nou embat amb l’estat, tasca principal del govern actual, recuperar les institucions i juntament amb el govern de l’exili preparar-nos per guanyar la República Catalana.