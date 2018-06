La ignomínia de l’alcalde Ballesteros amb Tarragona i Catalunya

Diumenge, 24 de juny de 2018 19:50 h

El PSC intenta modificar el relat sobre el procés amb el suport dels grans grups de comunicació i, darrerament, hem vist un gran exemple de com pretén fer-ho. En un país de qualitat democràtica de primer nivell, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ja hauria dimitit per l’escàndol dels Jocs del Mediterrani: públic seleccionat per garantir una xiulada al president Quim Torra, entrades vetades als ciutadans catalans, una cerimònia mancada de la realitat del territori i la nació que els acull, una gestió econòmica nefasta (com veiem, per exemple, amb les entrades)… Ja tenia raó la CUP de Tarragona, quan titllava els Jocs del Mediterrani de Jocs de la Fam. Podríem anomenar-los també Jocs de l’Engany.



L’alcalde Ballesteros ha preferit fer trampes abans que fer front a la realitat del país, ha preferit mentir i dir que les entrades estaven venudes per evitar que Tarragona es mostrés com és. Una jugada digna de la pitjor política, la política del 155, en la qual tot val per evitar la victòria de la democràcia.



Si en les properes eleccions municipals no podem fer fora de les nostres alcaldies aquells alcaldes o alcaldesses que malmeten la dignitat de les nostres institucions, el procés independentista tindrà un nou i greu problema. Difícilment ampliarem la base amb els nostres ajuntaments en mans de persones com l’alcalde Ballesteros.