Ara, la República Catalana

TABARNIA IS NOT CATALONIA AND ALBERT BOADELLA IS TABARNIA´S PRESIDENT QUERIDOS NAZIS: PONGO REPUBLICA CATALANA EN EL GPS Y ME SALE LA CARCEL DE ESTREMERA

1 de juliol de 2018, 20.49 h



¿QUE ME HA PASADO EN #3 ? ¿POR QUE NO ME QUITO DE LA CABEZA AL ABUELETE DE FIGUERAS?¿POR QUE CONFUNDO A TODO DIOS QUE ME TOMA EL PELO CON EL ABUELETE DE FIGUERAS? ¿SERÁ POR LO MUCHO QUE LE GUSTA TOMARME EL PELO, BURLARSE DE MI, RIDICULIZARME, MACHACARME, Y YO EN REALIDAD SOY MASOQUISTA Y ME GUSTA QUE ME MUELAN A PALOS?



¡DIOS MIO, POR QUE ME HACES ESTO?



¿NO ME CASTIGAS YA BASTANTE CON ESAS ALMORRANAS GORDAS COMO PELOTAS DE PING-PONG-PING-PONG-PING-PONG-PING-PONG-PING-PONG-PING-PONG-... Llegir més