Diumenge, 8 de juliol de 2018

La caverna mediàtica espanyola, catalana i els mitjans de la moderació, aquells que no van aguantar la pressió de l’estat i van retirar la campanya publicitària de l’1-O, ja es preparen per cantar les excel·lències de la reunió Torra-Sánchez.



Tot a punt per disfressar la trobada fallida amb garlandes de bones sensacions, però la realitat és dura, i cada cop més ens mostra un Sánchez molt proper a Rajoy en qüestions de democràcia i un “postureig” del president en temes socials o progressistes al pur estil Zapatero, però la gent té memòria, està molt més preparada i no acceptarà les engrunes.



Els gestos de veritat no els vol fer Sánchez, sap que els seus li tallarien el cap i per tant només pot aplicar una suposada actitud amable, els gestos per la distensió serien molts si el govern espanyol vulgues. Uns exemples que permetrien parlar de veritables gestos podrien ser la retirada de les causes independentistes per part de la fiscalia perquè fer un referèndum no és delicte segons el codi penal dels repressors, a més, a Andalusia la fiscalia del govern Sánchez ho acaba de fer en casos de corrupció per salvar la seva enemiga política Susana Díaz. Començar a executar les inversions no realitzades dels darrers anys, començant per les més antigues, amb això dotaria econòmicament la Generalitat, pagar els 6.000 milions del deute històric que mai ha pagat el govern espanyol de torn i establir una comunicació bilateral de caire polític que plantegi un referèndum d’autodeterminació com a solució democràtica al conflicte polític.



Com que això no passarà, ho comprovarà en unes hores el president Torra, quan abans expliquem la veritat molt millor. La ciutadania independentista hi té tot el dret. President Torra no tingui cap escrúpol a dir la veritat i reconegueu que la reunió amb Sánchez ha anat molt malament. Qualsevol altra cosa serà un greu error independentista.