Diumenge, 22 de juliol de 2018 21:10 h

I volem un acord efectiu i aquest acord ha de tenir present el calendari repressiu al qual ens enfrontem, no solament els presos polítics i els exiliats sinó també els milers de persones encausades i pendents de judicis i inhabilitacions per practicar el perillós joc de la democràcia en un estat repressor com l'espanyol.



Espanya es posa ràpidament d'acord per com afrontar el que ells en diuen "desafiament" i que nosaltres en diem exercici de la democràcia, és igual que hagi guanyat Casado al PP i que Pedro Sánchez sembli un nou Zapatero, no ens podem deixar enganyar, els líders polítics espanyols són iguals respecte a Catalunya, incapaços d'afrontar-ho democràticament.



El president Puigdemont ha fet la seva feina, ha derrotat aquells dels seus que retardaven amb excuses el procés republicà, aviat es traslladarà a Brussel·les per activar la casa de la República; ERC va aprovar en la seva conferència nacional, perquè les bases ho van exigir, "Ara, La República Catalana; i la CUP ho tenen clar des de fa setmanes i mesos que Espanya no accepta la democràcia. Demanem als líders polítics catalans que no retardin els que les bases independentistes els hi reclamen, no valen excuses, cal preparar-nos per exercir el que vam proclamar el passat 27 d'octubre.



Sembla que més aviat del que sembla tindrem el primer dels grans judicis contra els nostres líders polítics i la lògica sentència, una sentència que mai podrem acceptar, no podem reconèixer, "La injustícia espanyola" ningú a Europa la reconeixerà, i els líders polítics independentistes? Estarem preparats? La sentència repressiva d'Espanya ens ha d'obrir les portes cap a la llibertat, cap a la República Catalana.