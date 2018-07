Del Directe a La República

Dimecres, 25 de juliol de 2018 22:00 h

Després de més d'onze anys d'incansable feina al directe!cat, en aquell llunyà abril de 2007, amb quasi 100.000 entrades registrades i milions de pàgines vistes, ha arribat l'hora de fer un pas ferm i endavant que converteixi un dels mitjans digitals catalans amb més visites en un referent del nou temps i de la situació actual del país.



Onze anys donen per molt, però sovint semblem viure en l'etern dia de la marmota. Només cal recuperar una de les primeres notícies publicades, 'Barcelona rep la meitat que Madrid en la inversió a Rodalies '(Abril 2007). Una notícia que bé podria ser actual.



Tanmateix, no podem menystenir el que hem avançat. El 2007 els independentistes érem minoria i avui som una majoria democràtica, demostrada en les diferents i darreres comtesses electorals. El directe!cat va néixer com un diari a favor de la independència, ara ens convertim en el diari d'un nou país: LaRepública.cat. Una capçalera que ajudi a fer possible el reconeixement internacional d'aquest nou país, perquè hi tenim tot el dret del món.



Avui ens convertim en LaRepública.cat, el primer diari digital que normalitza la república guanyada l'1-O i declarada el 27-O. Ho fem amb un nou web i un equip jove després de molts mesos de feina i de presa de decisions. Volem donar les gràcies a tots i a totes que ho han fet possible: els treballadors, col·laboradors, anunciants i als milers de lectors i lectores que han confiat en el nostre mitjà.



Benvinguts a www.larepublica.cat