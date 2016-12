Dijous, 29.12.2016. 05:00 h

Karmele Marchante Periodista i feminista

Gerard Sesé @gerardsese - És Sant Esteve. Haig d'abandonar la sobretaula familiar encara amb els canalons a mig digerir perquè he quedat amb Karmele Marchante. Sí, no hi havia cap altra opció perquè viu a Madrid i estava passant les festes amb amics a Catalunya. No podia deixar passar l'oportunitat d'entrevistar una periodista que ha fet la seva carrera per les Espanyes i que, sense complexos, lluita per la independència de Catalunya, fet que li ha acabat costant la feina. Ella, tan amable, em convida al pis senyorial a la part alta de Barcelona on tenia el tradicional dinar malgrat que sigui un dia festiu. La Karmele em rep amb un dels seus vestits preferits: una estelada repartida pel seu cos. La periodista es mostra tal com és, sense pèls a la llengua. Tot just em disposo a fer la primera pregunta quan una criada de la casa que ens acull em serveix un cafè. Una mica de sucre i comencem!

0 ( 2 vots ) carregant carregant



Karmele Marchante © Gerard Sesé Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Karmele Marchante

Tu ets independentista de tota la vida o de fa poc?



Doncs des de fa anys. De fet l'any 2005 l'Albert Om em va preguntar a TV3 si jo era independentista i vaig dir que sí. Recordo que es va quedar 'flipat'. Ell mateix ho recordava en un article a la contraportada de l'Ara ara fa un parell d'anys.



Així que de tota la vida?



De tota la vida no. Però sí que fa un bon grapat d'anys.



Ho vas fer públic quan encara era tabú parlar d'independència, quan no hi havia aquest fervor...



Exacte, però és que el "fervor independentista" em ve de família.



Ah sí? Però si no m'equivoco el teu pare el militar i la teva mare havia col·laborat amb l'Auxilio Social, una organització vinculada a la Falange. On és el fervor familiar?



Jo em vaig independitzar dels meus pares molt aviat. Vaig ser educada per una família catalana per part de ma mare, a Tortosa. Jo sempre estava barallada amb el meu pare.



Ostres...



Ell era militar i colpista. Vaig tenir molt males relacions... llavors em van enviar a estudiar periodisme a Navarra.



Sí, ho he llegit... per què a Navarra?



Perquè no em fes roja (riu).



Era a la famosa universitat de Navarra que és de l'Opus Dei?



Sí, exacte. La primera universitat privada i, a més, ultra catòlica que hi va haver a l'Estat. I em van expulsar. Els estudis allà eren bons, però no vaig durar ni 5 minuts. Ràpidament vaig acabar a Barcelona i em vaig independitzar. A partir d'aquí vaig començar a fer la meva vida.



I comences directament a fer de periodista?



Sí i a fer militància feminista. Mentre treballava a la premsa escrita vaig ser cofundadora de Ajoblanco i vaig dirigir una revista que es deia Star fent contracultura.



A tu ja t'agrada anar a contracorrent...!



Això sempre (riu)



I sent de Tortosa... no tens molt accent...



No et forces a mantenir-lo...



No i tampoc passa res. Ara, sí que ho he hagut de forçar algun cop, com quan treballava a Canal 9, que el feia passar per valencià.



Quan estaves a Tómbola?



Sí.



Amagaves l'accent català per poder treballar a la televisió valenciana?



Exacte, hi havia un anticatalanisme molt recalcitrant. Si hagués parlat en català ho hauria tingut difícil.



És possible, doncs, anunciar que un és independentista i ser una figura pública i mediàtica a Espanya?



No. A Madrid, on visc, és impossible. Mira... la cosa més recent que m'ha passat, tot just fa menys d'una setmana, ha estat que jo baixava del cotxe per aparcar i un senyor em va amenaçar a crits: "¡Independensita de mierda! ¿Qué haces aquí?".



Ostres, això tot just fa una setmana?



Sí, però ve de lluny. Quan jo estava fent la campanya per Junts pel Sí aquí, a Madrid, al programa on jo estava, va ser una cremada general. Tots contra mi. Sobretot quan vaig sortir a la revista Interviu amb una estelada.



Els mateixos companys de professió?



I tant... Però és que fins i tot en directe! Se'm van dir coses molt fortes i la direcció del programa no va fer res per aturar-ho. "Vete a trabajar a la Te Uve 3" o "aquí no puedes estar vete de aquí". I en directe eh! I vaig anar al programa de Toni Clapés per explicar-ho i després vaig ser represaliada a Madrid.



Es pot parlar d'un mobbing laboral en directe?



Sí, no em van deixar ni parlar i insisteixo. La direcció del programa ho va permetre tot.



Però... potser la direcció del programa li era igual el tema en si i apostava vilment pel show.



Home... allà tothom era antiindependentista. També els agradava el show, és clar.



I això t'ha costat la feina?



Sí. Però la situació és pitjor... és com una mena d'esquizofrènia: allà no em volen per ser "una independentista de mierda" i aquí per haver treballat al Sálvame. Per exemple: tenia una cita per a treballar a La Vanguardia i finalment em van dir que no hi anés i el motiu era perquè estava al Sálvame. Cal tenir en compte que jo tinc un currículum molt més extens i complet.



I això que expliques era en directe... suposo que fora de càmera ja éreu tots amics, no?



Als passadissos em deien coses pitjors.



Com... Pitjors?



Sí: "te la voy a meter por detrás y vas a ver los colores de la senyera" també "aquí no puedes estar, zorra de mierda, asquerosa de mierda" i el constant "independentista de mierda".



Però això... els col·laboradors que surten allà asseguts al sofà?



Sí, sí...



El Kiko, el Matamoros, la Mila Ximénez...?



Sí, sí, aquests... i sobretot la Belén Esteban. Tota aquesta gent tant fatxa. Però si guanyava un equip espanyol de futbol, deien "viva España" i no passava res. De la tele ningú. Però la meva gent del meu cercle més íntim, gent d'esquerres i tolerant sí o del grup feminista.



I per què segueixes vivint a Madrid?



Jo tenia els plans de venir a viure aquí a viure però no he trobat la feina que pensava que tindria. Ara em trobo amb un altre problema: em van trucar de TV3 i de Catalunya Ràdio. Ep, però no uns qualssevol sinó Saül Gordillo i Jaume Peral els directors. Em van donar una cita el mateix dia. Em van dir que estaven interessats i que em dirien alguna cosa. Però ja han passat 6 mesos i encara no han dit res...



Poc a poc...



Però jo penso: per què? Estic escarritxada per Sálvame? Però quan feia la campanya independentista llavors no? Quina poca formalitat!



Bé... a Catalunya aquests programes no són molt populars...



Però jo ja he deixat el cor i he fet altres coses al periodisme! Vaig començar fa molts anys a Informe Semanal i he fet premsa, ràdio i tele.



Cert, però potser fa por això d'exportar el cor a Catalunya...



Jo ja no em dedico al cor... jo estic activa, estic escrivint un llibre sobre la tracta d'esclavitud sexual de nens i dones a l'estat, puc parlar del moviment feminista, d'actualitat... hi ha moltes coses però no diuen res... També hi va haver gent molt important que em van dir que "tu, el que necessitis" i quan em van rebre i els vaig explicar que m'estaven cremant a Madrid, però després no van fer res.



Què és el que t'ha fet més mal que t'hagin pogut dir?



Home... "independentista de mierda". Però mira... un cop una dona al gimnàs a Madrid em volia pegar.



Com? Una dona que no coneixies de res?



Exactament. La van haver d'aturar. El que fa mal és la falta de respecte a les meves idees que, en el fons, són de tot un poble.



Però allà hi ha el català Jorge Javier Vazquez... no et va ajudar?



No.



Ja se sap que no és independentista però... no va tenir la sensibilitat de conèixer més la situació aquí per donar-te un cop demà?



Bé... no ho sé... però no em va ajudar.



Ell mana bastant... o ho sembla només?



Bé... això no cal parlar-ne.



Tu has entrat a moltes cases a través de la petita pantalla d'un perfil de gent que segurament no és independentista. Si tu poguessis fer arribar aquesta història, potser canviarien d'opinió.



Jo ho he intentat. He fet campanya Junts pel Sí i també vaig col·laborar amb Súmate. Jo al carrer ho explicava i ho feia en positiu: "podemos seguir siendo amigos con España despúes de la independència". Però això, a Espanya no ho entenen.



Què li diries a algú que encara no està convençut, que no té clar que ha de votar sí?



Jo quan explico els motius per la independència sempre dic que és molt més important tenir un país independent, internacionalment potent, sobretot republicà, laic i feminista i econòmicament fort que no pas estar dins un entorn que és hostil cap a les nostres idees. Jo sovint faig especial referència que catalans i espanyols som i serem amics, i amb la independència serem bons veïns i no passa res. Ara, s'ha de tenir clar que a Espanya triomfa el PP que ha insuflat els espanyols amb un odi a Catalunya que no es pot aguantar.



Es pot afirmar rotundament que Espanya ens odia?



Totalment. I de tots els sectors de la societat... de tot el ventall de gent amb professions diferents, amb posició social o no...



Des del que et serveix un cafè fins al company de la tele?



O des del metge de capçalera...



Com? També? Explica'm-ho!



Doncs que hi va haver una metgessa que no em va voler atendre: "jo a independentistas no atiendo".



Però això és denunciable!



Sí, però no en tenia ganes. La veritat estava molt decebuda... ho vaig voler deixar estar.



Però justament des de Madrid diuen que aquest tipus de coses passen aquí...!



Imagina't... que si aquí odiem el castellà, que només inculquem idees en contra de l'Estat... i aquestes bajanades. Però jo això ho he viscut a la capital madrilenya!



I el tema feminista que tu domines tant... Catalunya és menys masclista que Espanya?



No. Catalunya és igual de masclista que la resta del món occidental. El patriarcat és universal. El que sí que hi ha a Catalunya, igualment que a la resta de l'Estat, són organitzacions de dones que lluitem d'una manera agermanada sense diferències nacionals per trencar el sostre del patriarcat.



Això és un discurs una mica de la CUP... no?



A veure... jo només conec a l'Antonio Baños, però m'encantaria conèixer l'Anna Gabriel.



Fem una crida des d'aquí perquè faci un cafè amb tu!



M'agrada perquè parla amb un llenguatge no sexista, així com les samarretes que porta denunciant el terrorisme masclista i jo em sento molt propera a ella. M'agrada molt la CUP en moltes coses. De fet li escric coses boniques al seu Facebook. Mira... si no m'haguessin trucat de Junts pel Sí, faria campanya per la CUP.



Ah sí?



Sí, però perquè per mi les sigles no són importants sinó la independència del meu país. Ara t'haig de dir que no només em captiva l'Anna Gabriel, m'agraden totes les dones de la CUP.



Caram... i què més t'agrada de la CUP?



Doncs estic molt a favor de la crema de fotos del Rei.



Alça!



Si jo estigués vivint aquí, cremaria retrats del Rei. A Madrid no puc perquè la següent a cremar seria jo. El Rei és una persona que no serveix per ares i que no l'ha votat ningú. El seu últim discurs demostra que no s'ha assabentat de res.



L'han denunciat i tot...



No sap la pobresa que viu el seu país, la violència i terrorisme masclista on moren dones dia sí i dia no, no s'ha assabentat de les necessitats i els problemes de la joventut que ha d'emigrar... i només feia que repetir no sé quantes vegades "la convivència" i aquestes ximpleries... per mi no significa res i per tant el puc cremar.



A tu t'agradaria dedicar-te a la política?



Ja ho he fet...!



Però em refereixo a la primera línia... capitanejar la conselleria de Feminisme de la nova república!



Home... clar que m'agradaria perquè sóc molt lluitadora i ho porto a la sang però... primer de tot seria molt difícil que el nou govern tingui una conselleria de feminisme: sempre diran el mateix "hi ha altres prioritats".



Figures com tu que han tingut una visibilitat molt forta en l'àmbit espanyol podrien arrossegar i integrar una part de gent que ens falta acabar de captar cap al 'Sí'...



És difícil però s'hi pot arribar. I es fa parlant. Jo quan feia campanya feia preguntes i a partir d'aquí explicava el procés i per què volem la independència. Vaig recórrer bona part de Catalunya.



Per què els programes del cor no triomfen a Catalunya?



Suposo que els rebutgen perquè són massa cruels. Els programes del cor d'ara no són com els de fa 15 anys.



S'ha abaixat el to?



No. S'ha baixat a l'infern: ara només surten personatges que no interessen gens, gent sense fusta, gent de programes com el Gran Hermano. Abans hi havia gent amb glamur i admiració...



Famosos de veritat...!



Celebrities! Ara no n'hi ha perquè aquest tipus de periodisme ha cegat aquests perfils. I com que la gent es mou per diners... s'ha empastifat tot.



Bé... tu també vas formar part d'aquest tipus de periodisme...



Cert, jo no me n'amago ni me n'avergonyeixo. Jo sempre posava la meva pildoreta del que podia, de Catalunya, de feminisme... però no sóc punitiva ni amb això ni que he fet coses per diners, ho reconec. Però ara ja n'he sortit.



Has participat en programes que t'han exposat molt... com a Supervivientes... tot això què es veia era real o teatre?



És absolutament real i tal qual es veu: jo vaig perdre 22 quilos. No tens res: ni paper ni llapis. Però vaig ser feliç. Encara no hi havia Sálvame, per sort, i presentat per Jesús Vázquez i tot era diferent. Va ser tot molt autèntic.



I la pedra amb la que parlaves? Tan desquiciada estaves?



No estava desquiciada. Estava avorrida i necessitava entretenir-me. Em va sortir així...



Aquí hi ha un punt de showoman...



Però sóc així, no hi havia trampa ni cartó. De veritat.



I aquí Catalunya què passa? No triomfa el cor. A Espanya són més 'marujes' o què?



L'Espanya profunda, que és la que veu aquesta mena de coses, és molt més analfabeta i està molt menys formada. A Catalunya hi ha un rebuig cap aquests formats perquè la gent està més formada i el punt de vista és diferent. També hi ha 'marujes' aquí, eh!



Jo en sóc una mica, de 'maruja'!



La prova és que aquí s'han fet proves i no han funcionat gens...



Com el programa que va preparar Mediaset a 8TV amb la Sandra Barneda, Trencadís? Era explotar un format molt espanyol i groc...!



N'és un exemple.



S'hi van destinar bastants diners i va fracassar... potser sabràs si Mediaset prepara alguna cosa nova a 8TV?



No tinc ni idea perquè jo el dia que vaig marxar de Tele 5 vaig trencar tot contacte. De fet, no tinc cap canal de Mediaset sintonitzat a la meva tele.



Cap? Cuatro tampoc?



Tampoc. Tots. Ho vaig passar molt malament.



I no t'han trucat per si vols tornar?



No vull que em truquin. Quan vaig marxar vaig rebutjar reunir-me amb qualsevol persona que en aquell moment estigués manant.



Però això és posar-se un monstre comunicatiu a la contra...



Més igual, ja t'he dit que sempre he anat a la contra (riu).



També podries dir, em jubilo i me'n vaig a casa...



Jo sóc una dona activa i treballo pel feminisme i sóc maçona activa.



Caram... Però què vol dir avui dia ser maçó? Us reuniu a una taula per conspirar?



No, la maçonaria no és una secta sinó una associació que fa coses a favor de la humanitat. El franquisme va fer molt de mal perquè els va voler destruir. Clara Campoamor, la dona que va aconseguir el vot femení a Espanya era maçona.



I què fas exactament?



Estic a la lògia femenina Clara Campoamor i fem les nostres reunions i els nostres treballs.



I quins polítics catalans són maçons?



No es pot dir...



En coneixes?



Sí, clar... però no es pot dir...



No et fa por ara que acaben les festes haver de tornar a Madrid?



Mandra sí, por no. Jo sóc aventurera... i inconscient (riu).



Una Catalunya independent generaria un cor més genuí o seguirem parlant del Falete?



Absolutament no. No hi hauria cor. Hi haurà programes culturals, d'actualitat, d'humor i entreteniment, que és una missió del periodisme també. Però el Felete o la Pantoja no tenen res a fer aquí.



Estant a Madrid, hauràs pogut copsar o saber coses que no s'han pogut dir sobre l'operació de l'Estat contra Catalunya...



Jo me n'he assabentat de coses per amics periodistes a Madrid que es dediquen a la política i m'ho expliquen però no pas a l'entorn on jo treballava.



Però alguna confidència deus tenir...



Clar, sí, perquè hi tinc amics amb bones fonts i conec coses!



Les podries explicar en una secció al nostre diari!



M'encantaria... això li vaig proposar al Carles Capdevila per l'Ara... però no em va contestar ni ell ni cap altre subdirector.



Per acabar... creus que aconseguirem la independència?



Sí. Jo estic fermament decidida a treballar per aconseguir-ho. És una de les meves metes.

No el tinc però sí que uso moltes paraules d'allà com granera, espill, ventall... però el fet de viure més aquí que a Tortosa fa que també tingui un català més central.