Els maçons espanyols tenen assumit que hauran de consagrar la Gran Lògia de Catalunya

Ramon Viñals Assistent del Gran Mestre de la Lògia Espanyola

Gerard Sesé @gerardsese - Ramon Viñals és un gat vell de la política catalana. Va estar fortament vinculat al govern de Tarradellas a l'exili i va seguir la seva carrera a Esquerra Republicana arribant a ser diputat al Parlament. També va ser president de la Creu Roja de Catalunya i representant de la República del Sudan per a l'ajuda humanitària davant la Comissió Europea. "Aquí on estàs assegut estava Jordi Pujol quan el vam convèncer que fos el president", em diu. "Tres tardes, i ell no volia". Viñals n'ha vist de tots colors a la política. A més, s'ha postulat per ser el Gran Mestre de la Lògia d'Espanya però una campanya contra ell de la caverna espanyolista va aconseguir que no ho fos: "un separatista quiere presidir a la masoneria española" deien. Tot i això, es manté en l'alta jerarquia d'aquesta institució mística i misteriosa. Tenen tant poder els maçons avui dia? Són una peça clau per al procés? Li ho preguntem...

Hi ha diferents branques de maçons, quina és la que representa vostè?





La maçoneria regular, que jo li dic "de tradició". [Agafa un llibre i me l'ensenya] Nosaltres ens basem amb les Constitucions d'Anderson (que són considerades com un dels texts fonamentals de la francmaçoneria moderna, l'any 1717). Som la maçoneria més important del món amb més de 10 milions de membres [m'ensenya un llibret amb una llegenda de totes les lògies del món, les adreces i el total dels seus membres].

Caram... just fa 300 anys!



Exactament, i et diré una primícia: el dia 11 de març celebrem a Barcelona els 300 anys de la promulgació de la maçoneria tal com la coneixem ara. Les 4 lògies més importants van anar a Londres i van agafar de totes les lògies, l'agenda i la historia i van fer les constitucions realitzant una gran unificació. L'acte serà amb la presència del President Puigdemont.



Es podria dir que el govern de Catalunya és pro-maçoneria?



(Riu) No, no. Però cal tenir en compte que la Gran Lògia Espanyola es trobava a Barcelona perquè la vam fer els catalans. No és la primera vegada que fem actes amb la presència del govern català i altres polítics. També es va fer un quan en Maragall era president.



I on queda La Gran Lògia de Catalunya?



En formo part però tinc un senyor que està 14 esglaons per sota meu que és el líder de la lògia catalana, provincial. Ell és el Gran Mestre provincial de Catalunya.



Són aquests que han obert una nova seu a Sant Andreu?



No, aquesta és una altra l'ordre, seriosa, no un xiringuito, que és una organització mundial pararl·lela i que són un milió i migde membres. La separació ve d'un fet històric quan les lògies tenien una confrontació amb l'Església i també els jesuïtes.



Són els que no fan el jurament sota la bíblia?



No ho sé però vas bé... els francesos, que tot i que van ser origen de la nostra ordre, els van enredar i van treure la bíblia de les lògies i van treure les inicials que representen la frase "a la Glòria del gran Arquitecte de l'Univers". Però són gent seriosa. És a dir, si un germà seu decideix passar a la nostra lògia, no li cal ritual d'iniciació.



I què són els xiringuitos?



Imaginat que tu, jo i un parell d'amics ens agrada la maçoneria i anem al registre civil i ens registrem com Lògia de Sarrià-Sant Gervasi, per exemple, i ens quedem tan amples. Això és un xiringuito. Hi ha gent rebotada o enfadada que crea la seva pròpia lògia i que no està reconeguda com a tal per les dues grans.



Hi ha moltes?



Hi ha d'altres que estan bé, sobre drets humans, sobre nacionalisme, que jo em reuneixo amb ells, o fins i tot les lògies femenines....



Que tinc entès que la vostra branca, la tradicional, no les accepta...



Has de pensar que ens basem en uns textos on aquella època el paper de les dones no era l'actual. En aquest sentit anem molt retardats.



I les lògies basades en el territori... si no tens Estat, no tens lògia?



Hi ha una cosa que has de saber sobre què passa amb Catalunya. T'explico: no existeix cap gran lògia dels estats. Per exemple, la lògia del Regne Unit no ha existit mai. Hi ha una anglesa, escocesa, gal·lesa...



Però no existeix la Gran Lògia de Catalunya...



Espera... Als Estats Units no existeix la gran lògia de Nord Amèrica, que és una potència molt gran de la maçoneria. Hi ha la de Califòrnia, Sant Francisco... i passa el mateix a Mèxic o al Brasil. Jo sóc un dels únics que queden vius dels que van restaurar la maçoneria a l'Estat. Tots els del govern a l'exili que vam tornar a Catalunya érem maçons...



Tarradelles també?



[No respon i segueix] ...en tornar ens reuníem al carrer Bonavista de Barcelona, i teníem present que quan vam anar a l'exili tots els maçons del món ens van ajudar tot i no ser "regulars" [no tenir lògia]. Vam voler instaurar la maçoneria que a Espanya sempre havia estat un batibull, amb persecucions i clandestinitat i amb gran quantitat de morts. Reconstruir-la de manera regular i poder tenir relació amb tot el món i tenir contacte amb els grans poders era bàsic i clau. Quan vam demanar la lògia catalana no ens la van donar perquè hi havia de Ministre de Governació en Rodolfo Martin Villa. Vam haver d'anar al Suprem i perquè la legalitzessin vam haver de posar Gran Lògia d'Espanya.



Ja va quedar així...



Insisteixo, la nostra concepció d'una gran lògia per Estat no existeix. Però en aquell moment ens vam trobar una Espanya amb un nyap que eren les autonomies. Ens vam inventar la Gran Lògia d'Espanya que, realment, no té res. Què hi faig jo allà? Només consagro altres lògies. Les lògies de les autonomies tenen els mateixos quadres oficials que la superior, amb un gran mestre i són molt sobiranes.



I el seu rang per consagrar dins de la Gran Lògia d'Espanya, exactament, és...?



Jo sóc diputat Gran Mestre. Som elegits per la nostra lògia. Les lògies són sobiranes també en aquest sentit. Sóc assessor del Gran Mestre d'Espanya.



Però seria molt bonic parlar de la Gran Lògia Catalana...



Sí, però ho tindrem d'aquí poc. Catalunya, ara, políticament, està en una situació molt curiosa i interessant. Ens hem passat el temps anar a pasturar amb el Pujol: negociaves i et quedaves amb les engrunes. Ara estem demanant el màxim: la independència. I hi ha dues possibilitats, aconseguir-la o quedar-te amb un nou estatus molt i molt avançat.



I se'n parla, del procés, internacionalment?



T'espantaries. El coneixement i interès que hi ha és molt gran. Parlem de les més altes esferes internacionals. El meu fill Xavier és un dels responsables de la diplomàcia d'alt nivell del govern català i té amistats entre els nous membres del gabinet de Donald Trump. En aquests moments ell és a Washington.



Donald Trump està a favor de la independència?



No ho sé, però el seu vicepresident, en Mike Pence, és íntim amic del meu fill...



Caram...



Els Estats Units és federal i hi ha regions que volen independitzar-se...



Texas!



Sí, i la part del sud de Florida... Estem parlant d'una concepció, que és la bona, que s'imposarà, que és la d'organitzar-nos els humans. Els maçons abans construíem catedrals, ara construïm la fraternitat dels pobles.



És un dels lemes dels maçons, construir llibertat...



A Catalunya som uns 60 de la gran lògia d'Espanya. Si Catalunya és independent, la gran lògia d'Espanya consagrarà la catalana. Si som Estat associat, federals o lliure associat, també tindrem Gran Lògia de Catalunya.



Però hi haurà grans mestres maçons ultranacionalistes espanyols que s'hi podrien negar...?



Els hauríem de fer fora de la regularitat, que és molt clara en aquest sentit. No s'hi poden negar. Ho tenen assumit.



I els maçons tenen molta influència en la política... podrien ajudar... hi ha algun maçó català que podria fer que el procés acabés amb èxit?



El que faci un maçó català en la seva intervenció a la política és cosa seva. Hi ha associacions de maçons que són nacionalistes, també.



Alguna dissidència?



En el sopar de la Gran Lògia espanyola, per qüestió de protocol s'ha de brindar pel cap d'Estat, en aquest cas és Felip VI. És possible que passés que algunes lògies catalanes no alçaren la copa i sí que ho fessin per brindar pel president de la Generalitat (també va passar amb algunes basques). Hi ha un segon brindis per l'ordre i un tercer brindis per les dames, per exemple.



Per què hi ha una concepció sobre la maçoneria com un grup secret, fosc, misteriós...



Doncs perquè no veuràs en cap lloc del món un anunci de la maçoneria. Està prohibit. I cada maçó és lliure de dir si ho és o no.



Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras...?



Sempre es diu: 'pregunta-ho a ell'. Jo tinc l'obligació de dir-ho perquè ostento un alt càrrec.



I què me'n diu del ritual iniciàtic? No té un punt de místic?



Sí que el té, és clar. Alguns deien que assassinàvem algun nen o altres burrades. Cal recordar, però, que nosaltres venim de l'edat mitjana on et deien que si explicaves els rituals, et tallaven el coll. Ara no és així però és bo conservar certes tradicions, com els rituals iniciàtics.



I què representa ser Maçó avui en dia? Pagar una quota i anar a reunions?



Home, clar s'ha de viure. Una quota de 25 euros al més, aproximadament.



És més car anar al gimnàs!



I has de tenir clar que a la maçoneria no s'hi entra. T'hi ha de convidar algú des de dins. La lògia on se sol·licita envia uns germans que fan un qüestionari. Una mica de conversa profunda, amb tres membres, que se'n diuen aplomadors per conèixer si les intencions de la persona, si és lliure, si hi té la família a favor... i després la lògia et vota amb el sistema de les boles blanques i negres. Algunes regulen que es necessiten totes les boles blanques per ser acceptat. D'altres permeten una bola negra o dues. Mai tres, això significaria ser refusat. Fins i tot, has d'escamisar-te [riu] i tot un seguit de protocols...



Hi ha una mica de teatre, no m'ho negarà...



I tant, clar que sí. Uns punts a seguir, una música, uns diàlegs establerts, lectures i... si s'accepta el sol·licitant, després ve el ritual d'iniciació.



I com s'identifica?



Doncs tenim un carnet. Qui el té és que ha estat iniciat. I és difícil entrar, això sí, és molt fàcil sortir. I està prohibit que es pregunti pels motius.