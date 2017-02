Divendres, 17.2.2017. 05:00 h

Agustí Mestre Grau Voluntari català a Grècia i president de l'ONG Barcelona Human Aid

Hi ha persones que amb la seva mirada ja et transmeten bondat. L'Agustí té 28 anys i ha estat dos mesos a un camp de refugiats a Grècia. L'experiència, el que ha vist i viscut, l'ha portat a crear una ONG de la qual n'és el president, Barcelona Human Aid. Una organització sense ànim de lucre petita però efectiva: "quan hi ha una necessitat la cobrim amb rapidesa". No com passa a les grans ONGs encallades en la paperassa, la burocràcia i les relacions amb els estats. Explica que malgrat ja no ser al camp, el seu cap mai n'ha marxat. No amaga que és una experiència dura i contundent i que no és bo fer-hi llargues estades per l'estrès i la pressió psicològica que un pateix. Segueix en contacte amb alguns dels refugiats que ja són els seus amics i segueixen a Grècia. Explica que la tornada també va ser dura, ja que "qualsevol problema et sembla insignificant".

Com t'ho vas fer per anar a parar a un camp de refugiats a Grècia?

Doncs des de casa vaig fer molta recerca per Internet... sobretot a Facebook, que hi ha un munt de grups i associacions, grans i petites. Allà em vaig coordinar amb una ONG que fa molt bona pinta i... quan arribo a Grècia, ens trobem que es està desbordada de voluntaris i ens diu que no compta amb nosaltres, que ens busquem la vida.

Com? Desbordats? I no us ho podien dir abans de viatjar?

No, van passar 3 dies i ens van dir que tenien moltes sol·licituds, problemes amb el govern grec pel tema de l'admissió de voluntaris i ens van dir que busquéssim altres projectes.

Éreu un grup de catalans?

D'arreu del món, però hi havia un gran nombre de voluntaris de l'Estat dels quals els catalans érem majoria aclaparadora.

I així de fàcil, via Facebook i cap a Grècia?

Sí, un parell d'e-mails i cap a l'avió. Això sí, depèn de l'ONG. Ara se'n necessiten molts, de voluntaris, però a l'estiu en sobren i només agafen gent amb una formació específica.

Ah sí? Això vol dir que hi ha gent que va d'esnob que diu... "On vaig de vacances? Doncs aniré a un cap de refugiats".

Sí, hi ha gent que ho fa. però això també té una doble lectura, qui diu "mira, vacances a Grècia"! Però també és un sacrifici: vaig estar amb una noia que tenia només dues setmanes de vacances i se les va passar treballant de valent i ajudant-nos molt.

I llavors, allà contacteu amb una altra ONG o us ho vau muntar sols?

Doncs com que al cap de 4 o 5 dies coneixes molta gent, tires de contactes. Ens va arribar una informació que hi havia un camp on no hi havia voluntaris i se'n necessitaven. I després d'un viatge d'autobús, a l'aventura, hi vam arribar.

Un camp sense voluntaris? Quants camps hi ha Grècia?

Desenes de camps. A l'estiu hi havia unes 60.000 persones, totes en camps. Al nord de Grècia a la zona de Tessalònica hi havia entre 10 i 15 camps.

I aquest vostre estava molt apartat perquè no hi hagués ningú?

Sí, tots estan allunyats de nuclis urbans, sovint en polígons industrials. El camp que jo vaig fer de voluntari estava a 3 kilòmetres d'un poble de 4.000 habitants, Kalochori que està a uns 12 kilòmetres de Tessalònica. Un dels problemes principals dels refugiats és que estan aïllats, no hi ha cap mena d'integració o relació amb els grecs.



I què feies exactament com a voluntari?

Les tasques en aquell camp en concret eren infinites, perquè hi havia molt pocs voluntaris. Tot era començar des de zero. En el meu cas, en ser un voluntari de llarga durada em van donar la responsabilitat de gestionar i supervisar totes les donacions materials al camp. Rebia els productes que ens donaven i...

Donacions provinents d'Europa? Dels grecs?

Totes, sí. Però les europees es concentren en magatzems a les ciutats. I els responsables dels camps van a les ciutats a buscar el que es necessita.

Tu feies aquest tipus de viatge?

Sí, però també coordinar les donacions dels ciutadans grecs. Per exemple, un camperol apareixia amb una furgoneta carregada de melons que no havia pogut vendre al mercat i ens els donava. Per no llençar-los, 200 o 300 melons, també va passar amb altres fruites, com síndries...

El paper dels grecs és clau en la supervivència dels refugiats, dedueixo. És a dir, hi ha voluntaris d'arreu del món però els grecs s'hi impliquen molt? O com va?

Molts grecs ja estan integrats en ONGs o associacions gregues. La seva tasca no és tant de picar pedra, construir edificis, arrencar pedres i arrels... però sí la altres importants. Per exemple, hi ha moltes associacions que donen assessorament legal, o altres ajudes per l'estil que els voluntaris de fora no podem fer.

I l'actitud dels catalans com seria? Com ens comportaríem?

Jo tinc l'esperança, molt reforçada per l'experiència a Grècia, que la gent es portaria molt i molt bé. Pensa que Grècia està enfonsada en la misèria, amb unes retallades molt dures, amb les imposicions de la troica... és una situació econòmica miserable...

Ah sí? Tan malament està?

Mira... un dels hospitals públics de Tessalònica no pot pagar l'electricitat i a la nit no hi ha llum.

Però... Grècia està governada per Alexis Tsipras, del partit Syriza (l'esquerra radical, amb qui els comuns i Podemos es va fer tantes fotos en campanya...)

A veure... jo no sóc un expert en política interna grega, però el que he vist és molta pobresa als carrers, els hospitals públics sense material... ens van explicar que un dels hospitals de la zona va haver de bullir llençols perquè no tenien gasses. Tenen quatre o cinc persones per habitació...

És un país desbordat que només els faltava una allau de refugiats...

Sí, i tot i això, la gent ens ha acollit, als voluntaris també, d'una manera espectacular. I a Grècia hi ha moviments d'extrema dreta, com Alba Daurada... però s'han mantingut en un segon pla.

No heu patit cap batuda o tenir por per la vostra seguretat?

La nostra zona no. Els habitants de Kalochori ens portaven amb cotxe, els restaurants ens obrien les portes per tenir wifi, la gent ens convidava a dinar... sí que hi ha hagut un repunt de l'extrema dreta i el racisme quan s'ha instrumentalitzat aquesta crisi. Per exemple, quan els nens van començar a anar a les escoles gregues. Hi havia gent que no ho volia.

I com ha acabat? Els nens van a les escoles gregues?

Sí, s'ha aconseguit en moltes zones.

Vaig veure un vídeo dels nens grecs tocant l'estaca donant la benvinguda als infants refugiats.

Sí, molt emotiu. El problema són els que fan soroll solen ser pocs.

I els nens del teu camp anaven a l'escola del poble del costat?

Jo hi vaig ser tot l'estiu i no era període lectiu. Però els membres de la nostra ONG, que hi han tornat un grup de 6 persones, ens expliquen que per fi van a l'escola. Això sí, després de molts mesos de lluites. Pensa que són nens que han estat sense escolaritzar més de 8 mesos. Amb l'única educació que hem pogut fer als camps.

I dormies al camp?

No, està prohibit. Nosaltres vivíem en apartaments del B&B, compartits entre voluntaris.

Tot pagat per vosaltres?

Sí, evidentment. Allotjament, alimentació, transport... tot ens ho paguem. I compartint-ho tot per abaratir costos. Estàvem a Tessalònica. I viatjàvem amb transport públic.

Uns 15 kilòmetres cada dia...

Sí, però vam enxampar moltes vagues del transport públic perquè no els pagaven els sous... també vaig parlar amb un policia del camp de refugiats, perquè estan molt controlats, militarment...

Els camps? Perquè no s'escapin els refugiats?

Depèn el camp. El nostre era obert, podien sortir. Però quan sortien perdien les ajudes i passaven a viure al carrer. Hi ha policies i militars a l'entrada. El policia m'explicava que cobrava 800 euros mensuals i tenia tres fills i anava molt just. Parlem d'un funcionari i amb una feina de risc... aquesta és la situació.

Sé que és difícil resumir-hi, però com és la vida en un camp?

No és tan difícil de respondre. La vida en un camp es resumeix en avorriment, rutina i desesperació. Quan et passes 10 mesos en un camp i no tens res a fer, literalment, sents que no vals per a res. Et deshumanitza. Vius en una tenda de campanya, sense intimitat, amb les altres tendes a un metre de distància, els lavabos són un policlean...

Què és un policlean?

Un bany de plàstic d'aquest que s'instal·len a les festes majors... d'aquests que fan fàstic d'entrar-hi...

Quanta gent hi ha al camp on vas estar?

490 persones.

I quants lavabos de plàstic hi ha?

Uns 20...

Uf...

Es buidaven dos cops al dia, però vessaven, literalment.

I el tema de la higiene... les dutxes?

Hi havia 8 dutxes per tothom...

8 per 490?

Sí, i sense aigua calenta. Ni a l'hivern. De fet, amb l'onada de fred es van glaçar les canonades i no tenien ni aigua. I has de tenir en compte que els musulmans es renten els peus i les mans contínuament. Ara és molt complicat i ho passen molt malament.

I no et vas quedar cap nit?

Una vegada, per un cas de força major. Vam rebre un carregament de roba important, i que necessitàvem molt. Molts dels refugiats no tenen recanvi de roba. O si en portaven, o s'ha perdut pel camí o després de 8 mesos d'ús s'ha fet malbé. Les sabates s'acabaven trencant... Aquella nit vam tenir un petit problema de disciplina al camp i per evitar que entressin a robar la roba, vam decidir quedar-nos.

Per la desesperació, ells mateixos podrien arribar a robar dins un camp...



Sí, la situació extrema que s'hi viu et porta a fer coses extremes. A més, si tu agafes 490 persones de qualsevol barri o ciutat del món, no totes seran bones. Sempre cau algun maliciós.

I més en condicions tan complicades... t'has trobat escenes de violència?

Sí...

I abusos a les dones?

Sobretot el que hi ha són moltes dones soles amb els fills perquè els marits havien anat a Europa abans del tancament de fronteres. Un cop a Alemanya o Suècia, trucaven per dir "ja podeu venir" i les dones i els fills es van trobar les fronteres tancades i no s'han pogut moure de Grècia. Hi ha famílies separades des de fa més de dos anys. Sí, hi ha violència de molts tipus, per poder, de gènere, de convivència... en el nostre cas vam tenir la sort d'estar en un camp de Kurds, que tenen una visió de l'islam molt moderada, les dones van sense bel i no tenen un paper tan sotmès als homes com en altres països musulmans.

Formes part d'una ONG molt petiteta i nova, funcionen millor que les grans? Quines són millors?

És un tema molt delicat. Però jo crec que pràcticament tothom et dirà que les ONGs grans, pel que sigui, no estan funcionant adequadament. I el més probablement és per les limitacions d'Europa, de Grècia i les mateixes ONGs... no vull dir que actuïn malament, sinó que estan superades per la situació. Metges sense fronteres, Save de Children... o agències de les Nacions Unides com AGNUR, tenen un paper inferior al que s'espera d'elles.

No és perquè no ho vulguin fer... sinó que són tan grans que no funcionen?

Tanta burocràcia, tants impediments del govern grec....

Amb una petita ja es veu que funciona, via Facebook i dos e-mails ten vas cap allà, amb una gran deu ser impossible.

Exacte. A més, les petites, quan detectem una necessitat la cobrim ràpidament. Però les ONGs grans no són efectives. Al juliol vam demanar 120 escombres a AGNUR, una per tenda, per poder netejar una mica. Dos mesos després encara no havien arribat. Es va fer una petició a AGNUR de Grècia, suposo que d'alla es va fer a AGNUR central, i allà s'havia d'avaluar, aprovar... esperar 2 mesos per 120 escombres... En canvi una ONG petita va allà, veu què es necessita i ho compra.

I un cop has tornat... com veus tot això del moviment de #VolemAcollir, això és postureig? Com ho veus?

A veure, hi ha coses diferents. Per una banda, una part de la societat catalana vol acollir, això és una realitat. Però també ens omplim la boca que volem acollir però els pocs centenars de persones que hem acollit a Catalunya i que molts d'ells estan a Berga estan en unes condicions miserables. No estan en condicions adequades perquè no és cert. Coneixem casos de refugiats que han arribat aquí i al cap de dues setmanes han marxat a Alemanya, a Turquia i fins i tot a Síria. Prefereixen estar allà que aquí.

Caram... Rrecordo a Valladolid que van acollir 3 famílies amb pisos socials i l'endemà ja no hi eren.

Són molt impulsius els musulmans, és un tema cultural...

Però més que estar malament el que volen és anar a Alemanya i punt, no?

També... però hi ha famílies que acaben acceptant marxar a Portugal, per exemple, però... I si et toca Hongria què? Amb en Viktor Orbán, d'extrema dreta, que té unes polítiques vergonyoses cap als refugiats i els drets humans... la dignitat humana ha de prevaldre.

Però aquests refugiats de Berga... tan malament estaven com per voler tornar a Síria? Això és molt fort...!

És fàcil pensar... aquí tenen certa seguretat, un sostre i menjar. Però això no és suficient. Hi ha moltes famílies que van marxar de Grècia a Turquia perquè allà podien treballar, de manera il·legal, però tenien un sou. L'altra opció era viure de la caritat i no tenir cap mena de possibilitat de créixer ni de millorar en el futur.

Vas veure el concert del dissabte passat i la polèmica per les declaracions de Jordi Évole sobre les competències de la Generalitat... fins a quin punt és cert això?

Una cosa és clara. L'asil a Espanya depèn del govern de Madrid. Però no podem presumir de tenir 4.500 places disponibles i després tenir un sistema que no permet una vida digna a aquestes persones. La campanya de #VolemAcollir, personalment, la trobo sensacional, però dóna la sensació que podria quedar-se en només això, un punt de notorietat i caure en l'oblit l'endemà. Esperem que no, perquè la gent que l'impulsa té bona voluntat, però és fàcil sortir un dia al carrer i després oblidar-nos. Estem a l'expectativa.

I la performance que es va fer? Una gàbia, uns caminant com si fossin refugiats, un ofegant-se en un cub amb aigua...

És una línia complicada... És una manera d'intentar de generar empatia... A vegades pensem que els refugiats i els morts són números i no, són persones...

La Colau va posar un comptador a la platja...

Sí, ho sé... crec que ja no hi és. Pot conscienciar, però hem de tenir clar que són persones i no números. Són gent com nosaltres.

Què li diries a algú que vulgui fer de voluntari?

Que busqui un projecte on treballar i que s'animi a fer-ho perquè hi ha molta feina a fer. I hi ha tasques que no són agraïdes, com treballar als magatzems. Sembla absurd, però no ho és perquè tothom vol anar als camps, tenir contacte directe amb els refugiats, "viure el drama"... quan en realitat aquest hivern hem tingut milers de peces de roba que no es distribuïen perquè no hi havia ningú que anés a classificar-les.

Si fóssim un Estat, tindríem més refugiats?

Sembla ser que sí, però, sincerament, no ho sé. És un tema complex.

Tornaràs al camp?

Ara mateix no puc per tema laboral però és quelcom que no et treus del cap. No marxes mai, no pots oblidar del que has vist i viscut. Molt sovint somio que estic allà i no acabes de tornar mai, un tros teu es queda allà. No només per l'experiència, sinó per haver fet amics.

Voluntaris... o refugiats?

Voluntaris de per vida i refugiats també. Parlo amb ells cada dia. S'estableixen vincles, vulguis o no, i és dur saber que segueixen allà. Els que es quedin a Grècia no rebran cap ajuda econòmica ni de lloguer.

I aniràs a la manifestació?

Tinc previst anar-hi si no tinc cap imprevist. Sóc àrbitre de rugbi i, si no em toca arbitrar molt lluny, hi seré.

Hi ha 'tercer temps', també, en un camp de refugiats?

Moltes vegades venem la imatge de "pobrets, que desgraciats que són, anem a ajudar perquè no es poden valdre per si mateixos..." una visió molt paternalista. Hem de tenir present que és gent que viva com nosaltres, gestionaven els seus recursos, anaven a treballar, a l'escola... i no es tracta d'anar a salvar-los sinó donar-los poder, confiança i suport.

Potser ens hauríem de preocupar de la causa i no de les conseqüències. Està molt bé voler acollir, però perquè acollim? Pels conflictes bèl·lics que hi ha...

Sí, la comunitat internacional ho ha fet tot malament a la guerra de Síria. Les intervencions militars són totalment geopolítiques. Per un costat el bloc xiïta de l'Iran i el sunnita de l'Aràbia saudita. Per una banda els EUA i per l'altra Rússia. Síria és un taulell d'escacs i qui guanyi tindrà una quota de poder molt important.

Què és el més dur que vas viure allà?

Hi ha molts... (pensa...) una vegada una nena de dos anys va caure a un basalt d'aigües estancades que venien dels banys i les dutxes... havíem demanat durant moltes setmanes que s'arreglés. No rebíem resposta, els militars deien que no era competència seva i el ministeri tampoc. Els voluntaris vam construir una espècie de tapa gegant de fusta pel basalt d'un metre i mig de profunditat. Però quan el comandant militar el va veure va decidir que d'havia de retirar perquè "no es podien construir estructures estables al camp" i pocs dies després va caure una nena i vam haver d'anar l'hospital i va ser molt dur.

Déu n'hi do...

També em va colpir quan un grup d'esvalotadors, problemàtics, va prohibir l'accés de la furgoneta del menjar al camp...

Els mateixos refugiats?

Sí, tenien les seves reivindicacions però crec que amagaven unes intencions d'aconseguir quotes de poder i sentir-se poderosos. Durant un dia sencer no va entrar res de menjar al camp. Vaig veure que hi havia gent que era capaç de jugar amb la salut de nadons, nens... Només per obtenir uns beneficis personals.

És comú?

És un perfil molt concret: homes, solters, sense família a càrrec seu i que solen tenir diners, són murris, treballant de forma il·legal, supervivents, treballen amb els venedors locals, feien d'intèrprets amb els refugiats... i se'ls gastaven amb menjar o cervesa. Però ja et dic, una minoria.

També hi ha la part de la gratitud de la gent...

Absoluta, això no ho oblidaré mai. Famílies que no tenen res i t'ofereixen el que poden. Els manca de tot però, per exemple, en qualsevol àpat, l'última peça de fruita sempre era per a nosaltres.