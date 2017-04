“La Diputació és una eina per donar força econòmica al rerepaís”

Dilluns, 24.4.2017. 05:00 h

Marc Castells Vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i responsable de l’àrea de desenvolupament local

Eduard Fernández (@eduard_bcn) @meseconomia .- La taxa d’atur dels municipis de la demarcació de Barcelona se situava el març passat, de mitjana, en un 12,47%. Per tal de seguir reduint el nombre de persones parades, la Diputació de Barcelona ha presentat un nou pla d’ocupació pel territori, que preveu una inversió de 60 milions d’euros en dos anys. En aquesta ocasió, la Diputació espera recollir les peticions del teixit empresarial per garantir que els participants aconsegueixin trobar una feina estable. Per parlar de la nova iniciativa, i de com s’està recuperant l’economia de les comarques barcelonines, parlem amb el vicepresident segon i responsable de l’àrea de desenvolupament local de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.

0 ( 1 vot ) carregant carregant



Comparteix Tweet

URL curta



El nou pla d’ocupació incorpora la participació del teixit empresarial de la demarcació. Per què aquest canvi?



És una demanda dels propis ajuntaments. Durant els últims anys ja hem desenvolupat diversos plans d’ocupació, molt ben valorats pels consistoris, ja que tenien un doble efecte: reduïen l’atur, però també permetien als governs locals arreglar aquelles coses que els ciutadans els demanaven. Un exemple clar seria el dels peons polivalents, contractats a través del pla d’ocupació, que podien fer tot tipus de millores al poble.



Tot i això, en àmbits urbans, molts alcaldes ens demanaven fer un pas més enllà, per veure si es podia capacitar a les persones per aconseguir reinserir-les amb èxit al mercat laboral. La següent fase, per tant, és realitzar una col·laboració públicoprivada, entre la Diputació, els ajuntaments i les empreses. D’aquesta manera, invertim en la formació de la persona, i després oferim recursos a l’empresa per contractar-la, sempre que posteriorment hi hagi el compromís de mantenir el treballador durant un temps un cop finalitzi el pla. Així s’aconsegueix un efecte multiplicador, ja que les persones, a part d’aconseguir un lloc de treball, s’hi queden.



Ens hem trobat amb un problema molt greu arreu del país, que és que hi ha una certa recuperació econòmica, però que molts empresaris tenen dificultats per trobar uns perfils professionals competents en determinades àrees molt concretes.

Quins són els perfils professionals que més troben a faltar les empreses?

Quan vam detectar aquesta problemàtica, vam realitzar el projecte “Ocupació a la indústria local”, on s’aposta per la indústria, oferint els perfils professionals que ells demanden. Així, hem fet una inversió de dos milions d’euros, amb un projecte per comarques, en sis sectors concrets: el metal·lúrgic, el tèxtil, el vitivinícola, el químic i farmacèutic, el logístic i l’alimentari. S’han contractat 2.575 persones i han participat 530 empreses. El perfil del participant és d’un home major de 45 anys, i amb estudis bàsics o mitjans.

Per exemple, a la meva comarca, l’Anoia, vam escollir el sector del tèxtil, on hi ha hagut una certa relocalització de la producció, ja que s’estan fent sèries curtes en determinades empreses, que responen a comandes molt petites i que no té sentit fabricar fora. Aquestes companyies veien que feien falta perfils professionals vinculats a la indústria tèxtil tradicional. Per tant, vam seleccionar a 12 dones, d’entre 40 i 50 anys, i se’ls va oferir aquesta formació específica. El resultat ha estat un nivell de reinserció laboral del 80%.

L’empresa et demana un perfil, des de la Diputació s’ofereixen cursos a mida, es selecciona a la gent, que està molt motivada, i les empreses les contracten. D’aquesta manera, es pal·lia l’atur i s’ajuda a la reactivació econòmica.