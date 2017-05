Dijous, 25.5.2017. 05:00 h

Martí Pujol Casals Vicepresident tercer de la Diba i alcalde de Llinars del Vallès

Gerard Sesé @gerardsese - La Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM) de la demarcació de Barcelona actualment està formada per 234 equipaments (224 biblioteques i 10 bibliobusos), que donen servei a una comunitat de 2,6 milions d’usuaris corresponent a 242 municipis, és un instrument clau per al desenvolupament cultural, social i educatiu de la ciutadania del nostre país. Martí Pujol Casals com a vicepresident de la Diputació de Barcelona n'és el màxim responsable i ens explica els nous plans preparats per posar remodelar i innovar el servei de les biblioteques a Barcelona i a Catalunya.

0 ( 2 vots ) carregant carregant



Aquest 2018 celebrem els 100 de les 4 primeres biblioteques a Catalunya, una per demarcació, quina és la seva salut?



La salut és molt bona, estem en un 98% de la cobertura a la demarcació de Barcelona. Ja ho va dir Prat de la Riba "Que no hi hagi ni un sol Ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva escola, el seu telèfon, la seva carretera i la seva biblioteca". Ho estem aconseguint.



He vist que hi ha una mitjana de 70.000 visites... a vegades es pot tenir una imatge infravalorada de les biblioteques, oi?



Sí, una biblioteca, en molts pobles i barris, no deixa de ser el punt cultural més pròxim que té qualsevol ciutadà. No solament s'hi van a buscar llibres, sinó activitats, xerrades, talleres... i moltes altres coses... Però encara que sembli arcaica ha anat fent una transformació al llarg del temps important.



Ara en parlarem. Però abans deixa'm remarcar que quasi la meitat dels catalans tenen carnet de biblioteca. A la demarcació de Barcelona és el 48% de la gent. És molt!



Quasi és la quantitat del Racc o del Barça.



(riem)



Les biblioteques som la tercera pota. És cert que el seu ús està molt estès a Catalunya.



I què ha canviat a les biblioteques per adaptar-se als nous temps i a les noves tecnologies?



Ens hi hem posat a fons. Hem detectat un problema que ja va ser detectat a països escandinaus, que sempre van un pas avançat a nosaltres, i és "cap on ha de caminar el món de les biblioteques en aquest segle XXI". i tenim plans molt atractius...



Ara te'ls preguntaré... però... abans cal fer la següent puntualització: el perfil d'usuari de biblioteques és de gent jove i estudiant, només?



Hi ha de tot eh...! Evidentment els estudiants són un gran grup d'usuaris, d'un perfil més jove. Però els matins hi ha un gran nombre d'usuaris jubilats, per exemple. Pensa que les activitats que fem a les biblioteques sovint supleixen una manca que hi ha la nostra societat com activitats extraescolars dedicada als nens.



Primera mesura per adaptar-se als nous temps: la diputació té disponible una APP per a les biblioteques, això és innovador.



Hi pot trobar tot el material de la xarxa de biblioteques de la diputació de Barcelona, que és molt!



Si un llibre està disponible o no, per exemple?



Sí, mira tenim una experiència única que és que a través de l'APP tens el carnet digital. I en pots portar fins a 10, el d'amics o família, si vols. Ja no cal dur-lo a sobre. Consultar el catàleg, mapa de biblioteques, seleccionar les preferides, les rutes dels Bibliobusos, reservar ordinadors i reserves de documents o allargar préstecs... tots els processos habituals.



I de portes endins de la Biblioteca, s'hi fan canvis?



Justament, és molt important. S'ha d'anar renovant els continguts, és clau.



I què tal de pressupost, perquè això no és barat...



Cert, aquest any tenim un pressupost tal com es deia en el programa de mandat, i aquest any tenim 300.000 euros per començar a renovar material i activitats innovadores.



Com per exemple, la Biblioteca Virtual o els BiblioLabs?



Sí. Les biblioteques tenen dues realitats, la física i la virtual. També tenim l'E-Bilbio que és un projecte impulsat pel Ministeri de Cultura espanyol i Catalunya és l'única Comunitat que a part de l'aportació Estatal en té una pròpia de la mà de la Diputació de Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. És així perquè el ministeri no oferia llibres en català, per exemple. D'altra banda, no s'ha de confondre amb la Biblioteca Virtual que és la web de les biblioteques de Diba on es pot trobar de tot i molts serveis.



El Ministeri i la seva sensibilitat pel català...



Sí. La e-Bilbio té un sistema molt centralitzat i és incòmode entrar-hi. A Catalunya li manca una biblioteca virtual en l'àmbit nacional català.



Això serà una futura estructura d'Estat...!



(Riu) Exactament, i prou important!



I què són els BiblioLabs?



És un projecte on volem anar més enllà i convertir les biblioteques en espais de creació i d'innovació ciutadana. Inclou la programació de més de 350 activitats relacionades amb la creació i l'experimentació en més de 55 biblioteques de la demarcació. A Santa de Coloma de Gramenet, per exemple, amb la varietat cultural que hi ha, hem acostat la cuina del món a dins la biblioteca. És això, buscar un pol d'atracció perquè les biblioteques segueixin sent un pou de saviesa i alhora que sedueixen el ciutadà amb activitats noves i atractives.



I els Bibliobusos... serveixen per a cobrir el territori que ho té més difícil per accedir a una biblioteca...



Exactament.



I ja n'hi ha 10 però se'n volen posar més, tinc entès.



Sí, un parell més. Els vells també els anem renovant. I això és molt important: la gent que té militància territorial tingui els mateixos accessos que la gent de ciutat. Hi ha llocs a Catalunya que quan s'apaga la llum, s'apaga del tot. I és l'únic servei cultural que tenen i el tenen al mateix poble. Arribem a uns 300 pobles. Tenim autobusos des del 1992, són vells però no tenen molts quilòmetres a sobre. Estem en tràmits per saltar-nos una mica les fronteres de les diputacions per cedir-los a altres zones com per exemple al Solsonès.



Clar... és que la distribució de províncies... és catastròfic.



Cert, això estem treballant amb la Generalitat. A l'hora d'oferir serveis volem treballar sobre la realitat del territori sense cenyir-nos a les províncies. Per ser més efectius i de cara el ciutadà.



Les famoses vegueries que necessitem!



Precisament.



Cohesionar el territori català!



Sí, i en aquest sentit és molt important tenir en compte que tenim bases de dades diferents entre les diputacions. Per exemple, tenim carnets diferents si ets de la província de Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona. I això l'usuari no ho entén.



Si jo vaig amb el meu carnet de Barcelona a una biblioteca de Lleida, no em donaran un llibre?

Sí perquè hi ha acords de col·laboració, però tenim diferents estructures, llistes, base de dades... ens encantaria celebrar els 100 anys de biblioteques amb un sistema nacional català unificat. És difícil però hi estem treballant. Hem de mirar el país globalment a favor de tots els catalans.