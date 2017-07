Dijous, 6.7.2017. 14:00 h

Toni Edo delegat del Comitè d’Empresa i secretari de comunicacions de la Confederació General del Treball

Situació enquistada, nou dilluns de vaga. Quedem amb Toni Edo, delegat del Comitè d’Empresa i secretari de comunicacions de la Confederació General del Treball per entendre què passa exactament en la crisi del metro de Barcelona.

Joan Solé (esquerra) amb Toni Edo (dreta), delegat del Comitè d'Empresa i secretari de comunicacions de CGT Comparteix Tweet

El comitè d’empresa del metro refusa per unanimitat sotmetre’s a un àrbitre extern per acabar amb la vaga, ens trobem en un camí sense sortida?

Entenem que la mediació ja l’hem fet. És necessària i va bé, en el sentit que ens ajuda en les negociacions, però se’ns va plantejar un auto arbitral, és a dir, que una tercera persona faci d’àrbitre i resolgui com queda la situació: et sotmets al que decideixi.

Per tant, si la Generalitat us feia acceptar, acatàveu.

Correcte, era sotmetre’s a la decisió de l’àrbitre. Val a dir que aquest àrbitre s’escull entre les parts, però entenem que no és la millor manera per a nosaltres perquè no creiem que la postura de l’empresa sigui sincera. En una negociació com aquesta l’àrbitre podia optar per una solució intermèdia, però això donava peu a què guanyés la part dominant.

Ja fa quatre setmanes que no han canviat res a les negociacions, i entenem que ens volien portar a aquest escenari que hem rebutjat.

Estem en un moment de regateig a l’alça o a la baixa? Perquè les dues parts exposen les seves raons i l’usuari les contempla d’una manera on sembla que el dilema és veure qui és més fort…

Tenim un problema, que és el de no poder fer arribar el nostre missatge. No som professionals, no tenim ni eines ni recursos per explicar-nos, i el que volem dir és que la mateixa Mercedes Vidal, regidora de Mobilitat, deia que demanàvem diners, i d’això ja fa temps. Vam demanar que es descongelés el salari, però ho fèiem des del 2011. La qüestió dels diners no és cap impediment per arribar a un acord, però no deixa de ser curiós que des de la direcció, amb Vidal, s’insisteixi amb aquest tema. Intenten donar una sensació de nebulosa, que hi ha alguna cosa per amagar.