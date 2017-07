“Si la gent surt a defensar les urnes, no se les podran endur”

Dimarts, 11.7.2017. 05:00 h

Germà Bel Diputat de Junts pel Sí

Eduard Fernández (@eduard_bcn) El diputat Germà Bel (Les Cases d’Alcanar, 1963) ens rep al seu despatx de la Universitat de Barcelona després d’una setmana d’alt voltatge polític, en la qual el Govern ha donat a conèixer la llei del referèndum, i ha destituït al ja exconseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que havia expressat en públic els seus dubtes sobre la votació.

Bel, cap de llista de Junts pel Sí per Tarragona, ha estat durant els últims mesos una de les veus més crítiques dins del grup parlamentari. Aprofitant la llibertat que li dóna no formar part d’ERC ni del PDeCAT, no ha dubtat a qüestionar la idoneïtat del referèndum unilateral, o dels instruments per implantar-lo. En aquesta ocasió, però, l’economista i parlamentari mostra la seva versió més cauta, i evita anticipar què passarà durant els propers mesos: “Prefereixo no fer pronòstics, ja vaig equivocar-me sobre la resposta de l’Estat”. Bel, però, sí que deixa una cosa clara: serà la ciutadania la que marcarà el fracàs o l’èxit del referèndum.

El Tribunal Constitucional ja ha anul·lat, de manera preventiva, la disposició dels pressupostos per celebrar el referèndum. Cal esperar que s’intensifiqui la pressió per part de l’Estat després de la presentació de la llei del referèndum del passat dimarts?

Sí, es clar. A mi em consta que el Govern ha dit que la sentència del Constitucional no suposa cap problema pràctic pel referèndum, i per tant no sabem quins moviments farà l’estat. A l’Estat mai no li pregunten què farà, mentre que aquí Catalunya ens ho pregunten tots els dies. Se sap que hi haurà una resposta judicial, per generar por, però ningú li ho pregunta.

Fa unes setmanes apuntaves que els ciutadans hauran de sortir al carrer a defensar les urnes. Ho segueixes pensant?

En funció del que faci l’Estat. Si les urnes se posen, que és l’obligació assumida pel Govern, i l’Estat intenta retirar-les, els diputats tan sols poden defensar tres col·legis electorals. Si algú va a retirar les urnes i no hi ha ningú per defensar-les, se les enduran, és una qüestió de sentit comú. No dic que això passi o no, només faig una descripció d’escenari.

I el consideres un escenari probable?

No, perquè si la gent apareix per defensar-les, aquells que vulguin endur-se-les fallarien, i la millor manera de perdre un estat és fallar. Però com que és una acció que depèn d’un altre, millor que si hi tens interès, estiguis preparat, per si de cas.

Confies, per tant, que la ciutadania hi serà, en cas que calgui defensar les urnes?

Jo estic segur que aquell dia les 07:30 – 08:00 del matí la gent estarà als col·legis electorals, desitjosa de garantir-se el seu dret a expressar-se i decidir com volen que sigui el govern del país.

En cas que l’Estat redobli la pressió judicial, es poden donar nous casos com el del ja exconseller Jordi Baiget, destituït a principis de la setmana passada, després d’expressar dubtes sobre com se celebrarà l’1-O?

Crec que tinc una visió una mica diferent sobre la destitució de l’exconseller Baiget. Jo crec que l’exconseller, tot i tenir, com tothom, les seves pròpies pors i opinions, estava compromès amb la línia del Govern, que és el més rellevant en el context polític. Hi havia un compromís per portar endavant el pla de Govern.

Malgrat possibles conseqüències legals…

