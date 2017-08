Divendres, 18.8.2017. 14:00 h

Mohamed el Ghaidouni President de la Unió de Cen­tres Islàmics de Catalunya

Gerard Sesé @gerardsese - Mohamed el Ghaidouni va néixer al Marroc i és llicenciat en matemàtiques i doctor en estadística. També és educador social, investigador universitari i expert en resolució de conflictes. Establert a Catalunya des de l’any 1992, viu a l’Hospitalet de Llobregat i és el president de la Unió de Cen­tres Islàmics de Catalunya (UCIDECAT). Després dels atemptats fets en nom de l'islam per radicals de DAESH, parla per directe!cat.

Etiquetes atemptat, Barcelona, Cambrils, Daesh, Islam, Islamofòbia

Com viu un musulmà que resideix a Catalunya aquests atemptats?

No és fàcil. Però cal deixar clar que la nostra valoració no és diferent a la del conjunt dels catalans: fem una condemna absoluta. Va ser molt dur i va afectar molta gent i ara hem de posar-nos a treballar junts per veure com podem superar aquests sentiments que ha deixat aquest atemptat.

I com es pot treballar junts? Hi ha por a una onada d'islamofòbia a Catalunya?

Pot ser una resposta natural a tot el que va passar. La nostra por és que pot haver-hi gent que entén que l'atemptat es va fer en nom de l'islam. La nostra tasca, ara, és explicar que s'ha de diferenciar la religió islàmica dels radicals. Hem de fer entendre que l'islam és una de pau i d'amor.

I com pot ser que una religió de pau i amor aconsegueixi tenir radicals disposats a matar?

Fins ara mai hem pensat que aquesta radicalitat es podria produir a Barcelona perquè és una ciutat oberta a totes les religions i sensibilitats culturals, d'acollida i integradora. Però ara mateix aquesta és la realitat i el que hem de fer és buscar pedagogies per superar aquests fets.

Des de La Unió de Cen­tres Islàmics de Catalunya s'han detectat casos de radicalització?

Aquesta és la nostra dificultat. Nosaltres estem als centres de culte i associacions islàmiques i en aquests llocs mai s'han detectat aquestes conductes extremistes i perfils de persones que poden portar a terme aquests tipus d'actes. I això també és un problema pels cossos de l'administració encarregats de treballar per trobar-los perquè aquesta gent actuen fora de les organitzacions de les comunitats musulmanes i no formen part de les juntes, ni dels grups ni associacions. Això dificulta detectar-los i denunciar-los, actuen de manera molt discreta.

Es prepara alguna acció per part del món islàmic a Catalunya?

Ahir mateix vam publicar un comunicat de condemna i en l'àmbit estatal la nostra posició és molt clara: no podem acceptar que això es faci en nom de la nostra religió. La comunitat musulmana condemna i repulsa de manera enèrgica aquests atemptats i hem expressat la nostra disposició per qualsevol col·laboració per posar fi aquests extremistes.