Francesc Bellavista Membre del Secretariat Nacional de l'ANC i coordinador de la comissió internacional

Gerard Sesé @gerardsese | Francesc Bellavista ha viscut 10 anys a la capital europea i ara és un dels homes que s'encarrega de la complicada i complexa organització d'una manifestació a Brussel·les que s'espera massiva. Em rep a la seu de l'ANC mentre parla i comenta entre els passadissos amb diferents persones sobre diversos fronts oberts que es plantegen de cara el 7 de desembre, la data de la trobada europea. Després de consensuar-lo, i ha costat, el lema finalment serà "Wake up Europe, Help Catalonia". La gent està engrescada. De moment, encara hi ha feina a fer. Malgrat tot, les sensacions són bones.

D'on surt la nova idea d'anar a Brussel·les? L'ANC o Òmnium? De la xarxa?

La idea d'anar a Brussel·les sempre ha estat al calaix. El procés d'independència ha de passar un moment o altre per les institucions europees. Sempre hi era aquesta expectativa. Amb mig govern a la presó i l'altra a Brussel·les exiliat, com el president Puigdemont, fan que les exigències d'intervenció de forces europees sigui una necessitat i tots vam creure que ara era el moment. Un grup de gent ho va llençar a les xarxes i al principi va generar una mica de confusió. Van tenir molta repercussió i seguidors a Twitter i Telegram. Llavors, l'ANC i Òmnium vam fer un disseny estratègic per si era viable. Mentresrant, Omplim Brussel·les segueix engrescant a les xarxes.

Clar, la vostra tasca és important perquè és una gesta molt gran. Però pel que he entès, algú va crear un perfil per omplir de Brussel·les i se li va escapar de les mans...

Això ho dius tu, que aquestes persones s'enfadaran!

(riem)

És evident que va ser una iniciativa a les xarxes i es va crear una bombolla. Però això ens va donar un feedback: la gent té ganes d'anar-hi. Llavors nosaltres vam començar a plantejar-nos el moment polític i els costos que podria tenir i plegats ho hem tirat endavant.

Pot ser una mica el mateix del què va passar el 2009, la iniciativa va sorgir des d'un bloc i després es va concretar en un perfil de Facebook. Al final es va acabar duent a terme. Hi ha gent que repeteix dels que van organitzar els 10Mil a Brussel·les?

Sí, una de les persones que estaven als 10Mil a Brussel·les també ens ajuda i col·labora amb nosaltres.

Quanta gent calculeu que hi pot anar?

A veure, no disposo de les dades actualitzades però ara mateix ja hi deu haver entre 15.000 i 20.000 persones inscrites a la web de l'ANC. Puja molt ràpid. Serà un èxit.

Això ja és superar la del 2009 amb escreix!

Sempre des de l'ANC i Òmnium fem unes inscripcions que ens donen una idea de la participació i també ens serveixen per organitzar la gent, si es fan algun tipus de performance com a les Diades, per exemple. Però sempre ens donen una estimació. Sempre al final hi ha gent apuntada que no hi anirà i...

O al revés, jo hi aniré i no estic apuntat encara...

Exactament, per això ens ajuda a fer una estimació. A més, el formulari és complet i demana diferents dades, fet que fa de filtre i ens pot donar una idea més acurada de la gent que vindrà. També ens ajuda a saber amb quin mitjà de transport hi anirà i fer les gestions pertinents amb les autoritats Belgues per demanar els permisos i que preparin els dispositius adients segons el gruix de gent. Ens va molt bé que la gent s'hi apunti! [ Apuntar-se aquí

Hi haurà samarretes?

(Riu) Aquest cop no. El que sí que hi haurà seran paraigües i capelines de color groc.

Com el fons de la bandera flamenca!

Coincideix, sí. Però el groc és el color de la manifestació perquè és el corporatiu de l'ANC, també del llaç groc de solidaritat amb els presos polítics. I ep, la bandera flamenca és groga amb un lleó però la francòfona és groga amb un gall.

Ara que parlem del partit flamenc, hi ha hagut contactes amb ells? S'hi afegiran?

Doncs la setmana passada, el partit nacionalista flamenc va fer una crida a la seva gent a afegir-se també a la manifestació. Si ho fan endavant, no els direm pas que no.

Què es farà exactament? Està planificat? Serà només un recorregut? Hi haurà parlaments? Escenari?

Això està en fase de planificació i concreció amb les autoritats belgues. Ells reben moltes manifestacions per motius diferents per la seva condició de capital Europea. Per tant no poden coincidir, ni enlloc ni en hora. També hi ha una reticència de les institucions europees (pressionades per qui ja ens podem imaginar) de que no ens apropem als principals edificis. No volen aquesta foto però nosaltres sí. Hem de negociar i pactar el recorregut. Des de l'ANC Brussel·les hi estan treballant.

Des d'allà ho tindran millor...

I ho fa l'ANC des d'allà sí, no els eurodiputats ni polítics. Si és un èxit, serà mèrit nostre i d'Òmnium, si no surt bé, també. La idea és començar el recorregut en algun lloc que hi hagi alguna estació de tren o autobusos i que aquest recorregut acabi el més a prop possible de les institucions europees sense haver de tallar grans artèries o que perjudiquin la ciutat per poder fer parlaments dignes amb temps suficient. Ja tenim el permís d'un recorregut i l'estem intentant retocar.

No es pot dir encara, doncs...

No, la idea és arribar a les institucions europees. Si no pot ser, doncs en acabar els parlaments, tothom és lliure d'anar on vulgui...

Clar! Hi podem anar a fer turisme...!

Exacte! Tothom és lliure d'anar a fer-se una foto allà on vulgui... Ja ens entenem...!

A la tarda també hi haurà un acte polític?

S'havia parlat de la possibilitat, però finalment no es farà. Però això ens va bé per poder allargar l'acte del final de la manifestació i, també, poder-la fer una mica més tard, que la gent tingui temps de descansar després del viatge tan llarg. En aquest acte s'han convidat tots els partits sobiranistes i també els comuns, màxima transversalitat possible. També hi ha un altre tema: que a les quatre de la tarda ja és de nit i sol ploure. Per un acte a la tarda s'havia de llogar un pavelló i finalment s'ha descartat.

I heu parlat amb els consellers i el president legítim per si parlament o encapçalaran la manifestació? Vaja! Si almenys faran acte de presència...?

(Rumia una bona estona) Encara no es pot comentar ni confirmar.

Caram... però seria estrany que no hi fossin!

Home si uns 20.000 catalans van allà a manifestar-se amb un lema molt pròxim a la seva situació política, jo conto que el president vindrà i els consellers també. Però jo, des de l'ANC, no sóc el seu representant. Evidentment estan convidats així com els representants dels altres partits polítics sobiranistes.

Parlarà molta gent?

El que no podem fer és com alguna manifestació que es fa per aquí, que vol sortir tothom i allò no s'acaba mai! Farem una cosa digna i lleugereta.

Es farà alguna cosa que vagi més enllà de la mera mobilització? Ser rebuts per alguna institució, algun representat, s'entregarà algun text al Parlament Europeu?

Això és més una tasca de lobbies influents, a l'ANC no ens fan gaire cas (riu). Evidentment, la manifestació hi haurà un manifest consensuat i es transmetrà a les autoritats europees. Ara, no crec que hi hagi un acte protocol·lari de recepció, de fet no ho hem intentat. A Brussel·les no reben mai als representants de cap manifestació.

Ho evitaran com puguin... i què passarà l'endemà?

Passaran coses segur... a més estarem en campanya electoral.

Quatre recomanacions bàsiques per anar a Brussel·les

Jo he viscut a Brussel·les molts anys. Plou i fa fred. És humit. És una ciutat fantàstica i entranyable. No és molt bufona...

Sempre es du que la part flamenca és més bonica...

Però té racons entranyables! Per exemple té una cervesa excel·lent, són els número 1 fent xocolata i còmics. Farem una comanda per a repartir els paraigües i capelines grogues. Després, recomanar fer com sempre fem: civisme, cap paperera trencada i donar una imatge que som gent pacífica i respectuosa amb aquell que ens rep i que ens manifestem perquè és el nostre dret i la nostra necessitat com a col·lectiu. També portar un bon calçat, serà un recorregut una mica més llarg del que fem aquí i, finalment, a passar-ho bé.

S'ha de prendre com un pont i tenir uns dies per fer turisme!

És clar que sí. Hi ha autobusos que fan tours i que fan el circuit clàssic que és Brussel·les, Gant i Bruges, una línia recte cap a l'Atlàntic. I que la gent provi els musclos amb patates fregides, el plat nacional. S'ha d'anar a la Gran Place de Brussel·les i omplir-la d'estelades. També el Manneken Pis és molt conegut però fa uns anys les feministes de la ciutat van dir que també hi havia d'haver una nena que pixa. La Jeanneke Pis està a un carreró que es diu Impasse de la Fidélité prop de la Rue des Bouchers. I ara fins i tot també hi ha un gos que pixa, el Zinneke Pis, una escultura situada a l'esquena del mercat de Saint Géry.

Quanta pixera!

Com que beuen tanta cervesa!

(Riem)