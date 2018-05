''Els independentistes ens podríem posar d’acord a partir del projecte de ciutat''

I quina seria aquesta fórmula? El PDeCAT sembla que aposta per una llista transversal però també sona un acord de govern entre els partits independentistes...

Que n'opina de la proposta de Graupera? N'heu parlat?



En vam parlar ja fa temps. Ara últimament no. Quan vam parlar, jo ja li vaig dir: parlem de ciutat, que vols? Quin tipus de ciutat volem? Que oferim als nostres ciutadans? Com els hi garantim l'accés a l'habitatge? Tot això és molt important perquè compleix el primer dels requisits: demostrar que podem millorar la ciutat, que podem treballar per la ciutat perquè si no, no serem creïbles. El que li dic a Graupera és això. Quan ho formuli, començarem a parlar seriosament.



Una de les notícies recents va ser que Manuel Valls sospesa una oferta per ser candidat de Ciutadans a l'alcaldia de Barcelona. Què en penses?



Valls no serà alcalde de Barcelona. Primer, perquè insisteixo, el que vol la gent aquí és que li expliquin quina ciutat oferim i d'això, Manuel Valls no en parla. L'altre dia estava per Nou Barris i vaig estar preguntant a gent que havien votat a Cs algun cop i no entenien la jugada. És gent que poden estar en contra de la independència però s'estimen la ciutat i volen algú que piqui pedra, que s'hi dediqui. I que no sigui fum, que d'altra banda, és el que critiquen de l'actual govern de la ciutat. Jo no crec que això prosperi. D'altra banda, dubto molt que a Manuel Valls li faci il·lusió ser regidor de l'oposició de l'Ajuntament de Barcelona durant quatre anys. Pronostico que d'això en deixarem de parlar d'aquí a un temps.

Creu que es parla poc de Barcelona com a capital de la República?



No. No... nosaltres en parlem. És una de les aspiracions de Barcelona i legítima. Però, insisteixo, hem de parlar més de Barcelona que no pas de com Barcelona va escalant posicions. Penso que el que nosaltres hem d'oferir és alguna cosa que sigui útil per a la Barcelona d'ara. Perquè si nosaltres anem als votants i els hi diem: "Barcelona serà la capital de la República", ens diran, "d'acord, quan?" "Tan aviat com sigui possible", i "mentrestant?" Nosaltres hem de tenir una fórmula útil a partir d'ara. És obvi que no ens amagarem i tothom sap el que pensem ERC. O algú dubta que l'Alfred Bosch està a favor de la República catalana? Algú dubta realment? Per tant, no sé si n'hem de parlar, suposo que sí, però tampoc ens hem d'obsedir perquè la nostra obsessió ha de ser què proposo a la gent que viu a Barcelona.



Doncs centrar-nos en Barcelona, en quin punt està ara mateix la ciutat?











ERC té part de responsabilitat en el bloqueig del tramvia?

Perquè dius bloqueig?

La proposta d'unir el tramvia per la Diagonal que ERC també porta al programa no ha prosperat...





Que creus que ha fallat en la gestió de Colau per fracassar en projectes com la multiconsulta?

La incapacitat d'arribar a consensos. Nosaltres vam votar a favor perquè hi ha unes entitats que han presentat aquestes preguntes, avalades per 40.000 signatures i jo no els hi diré que no a 40.000 persones. Llavor, perquè hi ha gent que no votar a favor? Doncs segurament, és que el govern de la ciutat no ha sabut consensuar ni parlar amb ells. És una cosa que ens hem trobat una vegada i una altra. És més, el mateix dia, es va votar la multiconsulta i el tramvia. El nostre 'no' a aquell model privat de tramvia es va interpretar com una acció electoralista. Al cap de pocs minuts, vam votar a favor de la multiconsulta i llavors no diuen res. A veure qui és sectari en aquestes circumstàncies. Quan tu intentes arribar a acords, negociar, parlar amb gent que et diu aquestes coses, tot es complica molt i jo entenc que hi hagi gent que els hagi engegat fa temps. Potser el que va en contra direcció ets tu.

El turisme és un dels problemes més greu de la ciutat, es manté la turismofòbia?





Una de les qüestions més preocupants per a qualsevol barceloní i barcelonina és l'increment dels preus de lloguer i l'accés a l'habitatge. Què es pot fer des de l'Ajuntament o què faria Alfred Bosc per frenar aquest corrent tot i les limitades eines que té el consistori?









La campanya municipal pot quedar copsada per la política nacional?

D'una banda, no hi ha por a parlar d'independència. De fet, jo, des que tinc ús de memòria estic parlant d'això. Ara, jo crec que no seria intel·ligent ni realista no parlar de la ciutat, perquè la ciutat ens ocupa i ens preocupa. I ara, els independentistes hem de demostrar que ens interessa la ciutat, i que tenim projecte de ciutat perquè no se'ns qüestionarà. L'hem d'exhibir de forma oberta i de forma convincent i crec que aquesta és la nostra principal missió. Ara, si finalment és parlar de la República catalana, encantats de parlar-hi i ERC tenim molt a guanyar. Però creiem que per raons clarament ètiques i per raons pràctiques nosaltres hem de parlar de la ciutat. Qui qüestioni això, segurament, no està preparat per optar a l'alcaldia de Barcelona.

Quin paper hauria de tenir ara mateix el govern de la ciutat, pel que fa al conflicte obert entre Catalunya i Espanya?





En temes de partit, com valores la ponència d'Esquerra republicana de "fem república"?

Crec que no diu res excepcional. Aquí estem dient el que pugui dir el mateix Puigdemont, quan diu que hem de créixer, o quan diu que això s'ha d'acabar parlant i negociant amb el govern espanyol. És el que hem volgut sempre, el que passa és que els altres no s'han volgut seure's mai a la taula. Vas a una ponència política, dius això i hi ha gent que s'escandalitza. Em costa seguir una mica aquests....no ho sé, jo em centro molt amb Barcelona i és molt important construir un projecte de ciutat. Tot aquest tipus de tempestes mediàtiques, això és soroll i crec que no ens convé. Recordem que en el fons de tot això, qui realment impedeix que Puigdemont sigui president és l'Estat espanyol i el poder judicial. I els independentistes crec que fem el correcte, volem ajuntar-nos. Estem insistint per fer un govern de coalició entre JxCat i ERC amb el suport de la CUP, perquè podem i tenim la suma. Barcelona és capital de Catalunya i ha d'exercir aquesta capitalitat. L'hauria d'haver exercit l'1-O i a mi el que m'hauria agradat és que la màxima dirigent de la ciutat, l'alcaldessa, sortís al carrer i defensés als que estaven defensant la democràcia. Veure aquest lideratge. Perquè Barcelona s'hagués vist moltíssim. Jo penso que això és el que s'ha de fer des de Barcelona. Fins i tot, lideratge democràtic. No estem parlant de fer de gran dirigent independentista. Un alcalde és el primer que ha de creure en la democràcia i la participació, doncs a defensar a la gent que ho exerceix. En una situació tan greu contra la població civil, un atac premeditat i planificat, tu has d'estar allà.

Combatre de veritat els pisos turístics il·legals, per il·legals. Això, contribueix a descontrolar el mercat de l'habitatge. És el primer factor d'inflació i l'hem de tallar en sec. En segon lloc, hem de construir un parc d'habitatge i això no és fàcil i aquí no hi ha vareta màgica. I qui digui que té la vareta màgica, està mentint. Podem començar i, de fet, el que els estem dient ara al govern de la ciutat, és que no estan començant bé perquè estan construint menys pisos socials que els que va fer Xavier Trias o Jordi Hereu. Estem en mínims històrics d'inici d'habitatge social i assequible. Com es pot fer? Doncs, per exemple, col·laborar molt més amb el sector privat. El 98% dels immobles a Barcelona són privats, i si vols aprofitar el parc existent, és obvi que has de parlar amb els privats. Això tampoc s'està fent prou perquè hi ha una certa al·lèrgia a tractar amb l'empresa. I després, hi ha altres fórmules, que també estem proposant nosaltres, que no incideixen en l'habitatge però si en el cost de la vida, que al capdavall és el problema. Gent que està treballant que guanya salaris normals, no poden pagar-se un pis a Barcelona. Aquest és el tema. Estem proposant un sari mínim de ciutat per tant d'empènyer els salaris cap amunt. I una altra mesura, ajudar amb l'escola bressol a aquelles parelles que estan començant, per exemple. Crec que hi ha hagut un joc molt perillós per tal de demonitzar el turisme. Penso que no només és perillós sinó que és poc ètic, sobretot després dels atemptats del 17A. Mirem qui estava a les rambles, qui pateix, qui són les víctimes. Em sembla indigne i inhumà continuar demonitzant els turistes. El que sí que crec que hem de fer, i això és bàsic, és plantejar-nos quin turisme volem. Estem obligats a fer-ho. Hem d'anar passant del turisme massificat al turisme sostenible, familiar, cultural... Turisme de qualitat, però no en termes elitistes, sinó perquè aquesta ciutat pot triar. Som una de les principals turístiques del món. Si volem ser París perquè hem de ser Cancun? Podem ser el que vulguem, depèn de nosaltres, has de triar bé el model. En comptes d'oferir borratxera, festa... Podem ser selectius. Anem a buscar aquells que volen venir a veure'ns a nosaltres i no aquells que vénen a passar-s'ho bé a costa nostra. El bloqueig del tramvia l'ha fet el govern de la ciutat. M'explico. Nosaltres sortim dient que no ens sembla bona idea invertir 200 milions d'euros en una infraestructura que després operaran uns privats. És obvi. Nosaltres no treballarem amb una empresa perquè s'embutxaqui els diners, sinó, que l'empresa arrisqui. Que faci una concessió, per exemple. Nosaltres sortim dient això i ens acusen d'electoralisme. Però si estem defensant l'ètica administrativa dels diners públics! Això no s'entén. Després hi ha una altra qüestió, el conveni amb la Generalitat no hi és. No existeix després de 3 anys de marejar. Han paralitzat les Glòries amb les obres i han deixat allà un fangar obert. Si algú s'ha carregat el tramvia, han estat ells. A més a més, la partida pel tramvia la van treure del pressupost per fer un pacte amb el PDeCAT en els pressupostos. No fan res del que han de fer. A hores d'ara no hi ha projecte executiu, no hi ha conveni amb la Generalitat, no hi ha res que ens permeti començar les obres demà i resulta que la culpa és d'ERC? Quina barra! Quina barra! Quina barra! Està en zona de risc. La ciutat va bé malgrat el govern de la ciutat. Però arribarà un punt en què les polítiques del govern de la ciutat, acabaran afectant Barcelona. Quan tenim un govern que, per exemple, davant de la pèrdua de l'agència mèdica europea culpa als del 155 i als de la DUI, dius... no és el que espero d'una alcaldessa. El que jo espero d'algú que lidera la ciutat de Barcelona és que surti i digui: la ciutat s'ha ensopegat com passa tantes vegades, ens redrecem, doblem l'aposta i tinc un pla. És el que va passar l'endemà dels atemptats del 17A i va passar de forma espontània. La ciutat funciona, la gent és capaç de sortir al carrer i dir "no tenim por, ens hem ensopegat però continuarem i ho farem millor". I aquest esperit barceloní, l'ha de saber representar la persona que tingui el timó de la ciutat. Les adversitats hi són. I de fet, un bon govern és el que entén que hi haurà adversitats però que les va superant i té l'esperit de superació. En aquest sentit, creiem que el govern de la ciutat no ho està fent bé. En altres potser sí, no diem que tot sigui negatiu, però en això, que és bàsic, creiem que no. Ens fa entrar la ciutat en zona de risc perquè estem perdent oportunitats i no podem desaprofitar aquest esperit.

El que està clar és que els independentistes hem de parlar. I entre tots hem de trobar la millor fórmula per créixer i garantir el govern de la ciutat. Primer, demostrant que tenim projecte de ciutat i ens l'estimem, segon, creixent de manera que tinguem més força. Quina és la fórmula concreta? Ja ho parlarem. Tot això ho estem parlant mentre hi ha gent que està seguint els seus tempos i processos de primàries. ERC ja ho hem fet. Tenim un projecte i tenim un equip, per tant, nosaltres ho tenim molt clar però hem d'esperar i respectar tots els altres processos i aleshores podríem parlar.