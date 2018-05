''Estan intentant netejar les institucions de tot aquell que els planta cara o amb qui no estan d’acord''

Dimecres, 30.5.2018. 05:00 h

Albert Donaire Coordinador de ‘Mossos per la República’

Marina Bou| L’Albert Donaire es defineix com un ciutadà de la república de Catalunya, defensor de la llengua catalana i les institucions; però és molt més que això. Implicat políticament amb el país des de l’adolescència, és membre d’Òmnium Cultural i soci de la Plataforma per la Llengua i -des de fa quasi una dècada- agent del cos de Mossos d’Esquadra o, com ell diu, servidor del seu poble. Potser per això fa sis anys que va adquirir la responsabilitat de ser el coordinador de la sectorial de l’ANC ‘Mossos per la República’. Parlem amb ell sobre el que li ha suposat aquest càrrec.

Has arribat a rebre més de 200 amenaces de mort en un dia. Ho has denunciat?

He presentat denúncies per diverses amenaces que he rebut a través de Facebook, Twitter, i correu electrònic. També n’he rebut a través de correu postal, fa cosa de dos o tres anys, però no els vaig donar importància perquè qualsevol podia haver-me deixat a la bústia el sobre blanc, que anava sense segell. Aleshores no en vaig fer cas, però va haver-hi un moment que eren tan evidents -amb coses com que m’haurien de posar una bomba sota el cotxe, m’haurien de decapitar o tenir-me penjat enmig de la plaça- i des de perfils a la xarxa amb noms i cognoms que vaig decidir presentar denuncia als Mossos d’Esquadra.

Quins noms i cognoms?

No són perfils de gent coneguda, però en moltes de les ocasions en que els he denunciat a la xarxa hi ha hagut gent que s’ha ofert a col·laborar per passar-me més dades d’aquestes persones, perquè les coneixien i sabien d’altres problemes que havien tingut. Vull dir que són perfils reals, que la feina la tenen feta si volen investigar.

I no ho estan fent?

Jo tinc la sensació que les estan aturant. La prova està en que una persona escriu a la xarxa que haurien de ‘violar en grup’ Inés Arrimadas i en poques setmanes està citada als jutjats, amb una pena de quatre mesos de presó i la fan fora de la feina. Ara, una altra persona puja a sobre d’un cavall o un tanc i amenaça Puigdemont i encara tenen la barra de dir que és perquè ha anat provocant, que si no hagués fet el que ha fet segurament no hauria passat. Per una banda s’investiguen i per l’altra no. I és que hi ha molta gent que ha presentat denúncies i que no té la sensació que s’hagin posat en contacte amb ells. Amb mi, només han contactat des del Grup d'Atenció a la Víctima, que són els que fan un seguiment de com van les coses quan reps amenaces; però fa quatre mesos que no rebo cap altra tipus d’informació. Desconec la unitat que s’encarrega d’aquest cas ara mateix, però cap membre de cap unitat (més enllà d’Atenció a la Víctima) m’ha contactat en cap moment per agafar més informació. Tinc la sensació que no hi ha interès que s’investigui o s’esbrini sobre aquestes persones.

Això és el 155?

Una de dues: o és un dels efectes del 155 o també -com ha publicat el col·lectiu Guilleries en diverses ocasions- interessos d’algú perquè aquestes amenaces no s’estiguin investigant. El que sembla clar és que no s’està actuant igual per a tothom, ni amb la mateixa celeritat, ni amb les mateixes ganes. Se m’escapa si la responsabilitat d’això recau en el propi cos o va més enllà, en la fiscalia o la pròpia justícia. Sincerament, tinc moltes amenaces pendents de denunciar i cada dia en tinc de noves. Amb probabilitat seguiré posant denuncies amb la intenció que, en algun moment, s’investiguin.

En aquest sentit, com a agents, quins són els perjudicis més greus que us ha deixat l’article de la Constitució Espanyola?

Sobretot a nivell de ‘Mossos per la República’ o de col·lectius independentistes dels Mossos, tinc la percepció que ara dominen el cos i poden fer el que volen. Per exemple, una de les denúncies que m’han presentat des de la Divisió d'Afers Interns ve signada per Juan Antonio Puigserver, col·locat a Interior des de Madrid. Per tant, entenc que ara estan investigant moltes més coses en un sentit que no investigaven abans. És a dir, estan duent a terme una persecució política -per exemple- cap a ‘Mossos per la Democràcia’ i ‘Mossos per la República’ per uns escrits i no s’està fent res contra aquells agents de la ‘Unió de Mossos per la Constitució’ que fan declaracions en sentit contrari parlant als mitjans com a policies, en representació de tot el cos. Nosaltres, en canvi, sempre hem dit que parlàvem pels nostres afiliats i la gent que formava part dels nostres col·lectius, perquè no som cap portaveu del cos. En aquest sentit, aleshores, crec que quan pot ficar-hi mà el govern espanyol, estan aprofitant els mecanismes interns dels Mossos per controlar aquest tipus de gent.

I, de cara a la ciutadania, què ha suposat que el 155 prengués el control dels Mossos?

S’ha notat, per exemple, amb municions i armes que havien d’arribar i estan al port de Barcelona perquè la Guàrdia Civil no permet que arribin als Mossos. Això, al final, afecta la seguretat de la ciutadania. Amb el 155 -a més- s’estan parant moltes coses que estaven fetes, com la nova uniformitat, que estava aprovada i no s’està aplicant.

El risc per a la seguretat ciutadana és encara més gran estant en alerta 4 d’amenaça terrorista...

Exacte, però els preocupa més estar perseguint els Mossos que van actuar o no l’1 d’octubre o que estaven en segons quins col·legis per denúncies de VOX, Somatemps o Societat Civil Catalana. Ara mateix, els Mossos disposen dels efectius que disposen i sembla que la preocupació més gran sigui una manifestació, protegir la seu d’un partit polític perquè no hi pengin un llaç groc o que els CDR no treguin la bandera espanyola de la delegació del Gobierno. És vergonyós. Si realment estem en alerta 4 de terrorisme, concentrem-nos en el que és important.

S’estan deixant de fer coses, doncs, en aquest sentit?





No disposo de dades concretes, però tinc la sensació que sí. Segurament, al davant de la seu de C’s, el PP o el PSC hi ha una patrulla dels Mossos les 24 hores, de la qual deixa de disposar la ciutadania. He passat dues vegades per davant la seu de C’s i, en les dues ocasions, hi he trobat un vehicle. Coincidència? No sé quantes patrulles sortiran a Barcelona, però en una comissaria en que, posem per cas, es disposés de tres patrulles, si tan sols una quedés 'hipotecada' per estar estàtica (sense poder-se adreçar a cap requeriment o realitzar prevenció de seguretat) en part, afectaria a la seguretat del territori i dels ciutadans.

Darrerament, han pres cert protagonisme els anomenats GDR, que solen actuar de nit i encaputxats per treure símbols per la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Has viscut alguna experiència amb aquests grups com a agent dels Mossos d’Esquadra?

Jo, de moment, no he rebut cap requeriment. Ara, considero que -siguin del costat que siguin i pensin com pensin- unes persones que van amb la cara tapada pel carrer i amb objectes punxants no saps mai com actuaran. Entenc que se’ls identifica però, tenint la potestat de requisar aquests objectes, no entenc per què en molts casos no s’actua i hi ha aquesta permissivitat. Igual que no entenc la permissivitat que va haver-hi davant els manifestants de Catalunya Ràdio o amb els que paraven cotxes obligant els conductors a dir ‘Viva España’ i si no ho feien els escopien. No sé per què no s’està actuant o, si s’està actuant, perquè no es visualitza. Tampoc puc entendre el fet que sembla que els Mossos que van ser agredits per un militar a Gràcia no presentaran càrrecs. Tampoc sé si han denunciat o no els agents que van ser insultats, amenaçats i agredits per la Guàrdia Civil l’1 d’octubre, a Sant Julià de Ramis. Entenc que es va passar un informe i que hi ha els números d’agent i no sé si el cos de Mossos està actuant o no. Per això, no sé si amb el 155 estan frenant tantes coses com el que dic. A molts GDR no se’ls requisa el material, és incomprensible. Tinc la sensació que, possiblement, se m’escapen moltes coses. Caldria més transparència.

Heu rebut ordres en aquest sentit?

No tinc cap ordre, però suposo que és una situació incòmoda per a molts agents que es veuen qüestionats perquè actuen contra els CDR per pintar llaços i -en canvi- no contra els GDR per treure’ls. Però és que això no és veritat. A moltes comissaries, si es veu gent amb esprais es requisen perquè no saps per què els usaran. No és qüestió d’idiologia política.

Quina és la relació actual entre els Mossos d’Esquadra i altres cossos de la policia espanyola?

Desconec la comunicació que hi ha des de dalt. Jo, particularment, no hi tinc massa relació; però perquè tampoc no hem treballat mai junts. Sí que és veritat, voldria afegir, que algunes de les amenaces i insults que he rebut han estat per part de membres d’aquest cos. De la mateixa manera, han intentat intimidar-me amb coses com -per exemple- seguir-me durant més de 20 minuts amb un cotxe logotipat per Olot. I, segurament, altres coses que de ben segur se m’escapen.

Però, hi ha àmbits de la vostra feina en que aquesta comunicació és important. Parlàvem abans de terrorisme…

Des del moment en que als Mossos no se’ls permet accedir a una base de dades de tots els terroristes jihadistes que hi ha a Europa, ni de tots els imams salafistes, etcètera; ja estàs posant en risc la seguretat. Però això no és només cosa de la policia, això ja és cosa del mateix Ministeri de l’Interior, que ignora que els Mossos d’Esquadra tenen les competències de seguretat a Catalunya. A nivell de col·laboració, bé, la que es va veure l’1 d’octubre: Pérez de los Cobos per la seva banda, sense presentar-se en reunions on havien estat citats. La pèrdua de confiança sempre ha estat per part seva i són ells els que han trencat totes les vies de comunicació amb els Mossos, perquè els Mossos el que voldrien és accedir a totes les dades per garantir la seguretat del país. A més, amb el procés, aquesta desconfiança s’ha estès quasi arreu de l’Estat: jo formo part d’una associació de policies a nivell estatal (no hi ha una a Catalunya) i ja he tingut problemes amb algun dels seus membres pels meus posicionaments polítics en la vida privada.

Anteriorment, parlaves de persecució política dins el cos de Mossos d’Esquadra per part de la Divisió d'Afers Interns. Això, com es tradueix en la vostra feina diària? Hi ha problemes entre companys?

Per sort, tinc molt bona relació amb els companys de la meva comissaria i també hi ha molta solidaritat quan veiem aquesta mena de persecució. Allò més greu és que ens estan perseguint no per com duem a terme la nostra feina (jo, de moment, no he tingut cap queixa sobre que hagi estat parcial o subjectiu en la meva tasca); sinó que la persecució per part de la Divisió d'Afers Interns -i del Partit Popular o C’s, que són els que han presentat denuncies als Mossos o queixes al Parlament- ve per les meves opinions en la meva vida privada, al meu compte de Twitter. D’altra banda, hi ha comptes de policies nacionals o guàrdies civils des d’on parlen com a tal (per exemple, un tal Perdiguero, que es presenta com a subinspector de la Policia Nacional) i no es fa res. Nosaltres, que parlem en el nostre nom i que en cap cas ens presentem com a agents, ens acusen de fer-ho des de la nostra feina. I si jo fes un vídeo on aparegués amb uniforme ho entendria, però com no és així no té cap sentit que això ho hagi de perseguir Afers Interns. Tinc un procés obert contra mi des de fa dos anys, tenen una informació reservada. Més que res ho sé perquè t’han de pagar el desplaçament cada vegada que baixes a Barcelona, però encara no ho he rebut perquè segons sembla no està tancat. Estic completament segur que si hi hagués hagut un Govern de C’s o el PP, aquí haurien fet una neteja en que ens haguessin traslladat, expedientat indefinidament o -d’una manera o altra- haguessin aconseguit fer-nos la vida impossible perquè acabéssim agafant una excedència o plegant. No sé com tirarà endavant, però jo ara estic pendent d’un expedient que no sé com evolucionarà. A més, ara m’entra una nova informació reservada, segueix activa la persecució. Acusen els Mossos de ser una policia política, però sospito que ho serien si realment estiguessin en mans d’altres persones. De la mateixa manera que tots tenim la sensació que, des del Gobierno, s’han utilitzat políticament les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

També s’està perseguint els agents dels Mossos d’Esquadra que han acompanyat Carles Puigdemont en el seu exili. Com valoreu això?

Entenc que en el seu temps lliure aquestes persones poden fer el que vulguin, però s’estan aprofitant de tot. El que és veritablement trist és que les persegueixin per un dret que hauria de tenir Puigdemont, perquè tot president de la Generalitat té dret a una escorta de Mossos i, amb el 155 o les retallades de drets que estem patint, li han retirat. Des del moment que els serveis d’intel·ligència espanyols, la policia espanyola, es pren la llibertat de col·locar una balisa al seu cotxe, perseguint-lo, i això no s’investiga (sinó que, al cap i a la fi, a aquests agents els acabaran condecorant), és bastant greu que es castigui que una persona pugui anar a protegir el president en la seva vida privada, cosa que és legítima i que s’hauria de fer per llei. Amb el 155, vulneren les lleis i no passa res. Ells ignoren els drets dels Presidents, i no es fa res.

Quin paper estan jugant els sindicats en la situació actual dels Mossos d’Esquadra?

Suposo que és complicat. La primera vegada que vaig anar a la Divisió d’Afers Interns, com a ‘Mossos per la Independència’, va ser per denúncia dels mateixos sindicats arran d’un article a ‘Vilaweb’ respecte al 9-N; en el qual donàvem la nostra opinió com a sectorial. Com ells, que van emetre uns comunicats en que es comprometien a complir la llei, ‘Mossos per la Independència’ també ens vam comprometre a complir les ordres que vinguessin d’Interior i del cos de Mossos. Els mateixos que han de defensar els teus drets laborals, són els que t’estan denunciant a Afers Interns per expedientar-te.

Segueix essent igual, amb tot el que ha anat passat al llarg dels anys?

Sí. Hi ha sindicats en guerra amb ‘Mossos per la República’ i amb mi personalment. Me les he tingut amb gent del SAP, l’SME, el CAT o l’SPC; més aviat a nivell de xarxes: vam criticar, per exemple, quan el SAP i l’SPC van demanar aplicar el 155 de manera lleu, que no es notés. A més, ara no fa gaire, també vaig criticar unes declaracions del portaveu de l’SME, Toni Castejón, a ‘Espejo Públicó’ i la resposta del sindicat va ser penjar un vídeo d’un càsting que havia fet per un programa de televisió. Si la seva tasca no és opinar o criticar des del respecte sinó intentar ridiculitzar un Mosso pel que fa en el seu temps lliure, demostren que tenen un problema cap a mi simplement perquè penso diferent d’ells. Tampoc crec que estiguin fent de pont amb els sindicats de la policia espanyola, al contrari. Potser amb Jusapol pel tema de la pujada salarial a la policia espanyola, a la qual alguns sindicats de Mossos van donar suport. En canvi, va haver-hi una reunió al consell de policia fa cosa d’un mes i mig en que un sindicat, l’USPAC, va plantejar que si s’equiparaven els sous per la policia espanyola també s’havien d’equiparar tota la resta de drets que ells tenen al cos de Mossos d’Esquadra. La cúpula de Mossos (sota el 155), els representants d’Interior, van votar en contra. Per una vegada que els sindicats havien estat d’acord…

No hi ha cap sindicat que sentiu proper?





No, però és que considero que els sindicats haurien de ser apolítics (en canvi, hi ha en Toni Castejón donant opinió política cada dos per tres en platós de televisió o en Valentín Anadón, del SAP), s’haurien de centrar a defensar els drets laborals. En aquest sentit, trobo coherent que hagi nascut la ‘Unió de Mossos per la Constitució’ perquè demostra la pluralitat i és necessari que estiguin representats. Ara, també hem de veure de qui s’envolta aquesta gent: es presentaven com una plataforma apolítica i només tenen reunions amb C’s i el PP, fan paelles amb VOX i es troben amb Somatemps i SCC. També vaig veure una piulada de la Fundació Francisco Franco felicitant-los per la seva valentia, així com els sindicats de la Policia Nacional. Si, realment, la policia és plural, hi hauríem de cabre tots i no s’hauria de condemnar a uns i deixar als altres fer tot el que vulguin. Sembla que, com a la resta de la societat, només es criminalitza i es persegueix la ideologia en un sentit. En l’altre, via lliure.

Fa unes setmanes, van aparèixer a Mollet del Vallès uns fulletons on t’insultaven per la teva condició sexual. T’assenyalen també per aspectes tan personals...

Sota la meva percepció, això ve d’un moviment que no és plural. Òbviament, hi pot haver excepcions, però des del moment en que dos dels seus partits estan dient que s’ha de governar per la gent normal de Catalunya, ja veus per on van els trets. Estan dient que els independentistes no som gent normal. I, és clar, si ja fan aquestes distincions per les teves idees polítiques, per la teva condició sexual… Parlem d’un partit, C’s, que quan es va aprovar la llei de matrimonis homosexuals va dir que no es podia dir matrimoni i que hi estava en contra. Igual que el Partit Popular, que la va recórrer al Constitucional per veure si la podien tombar. Al final, a aquests partits els acaba donant suport un cert tipus de població i el que em preocupa és que hi hagi gent que pensi igual. Per exemple, de totes les amenaces que he anat rebent, he comptabilitzat amb quanta gent podia dialogar: aproximadament amb un 92% de les persones no podia i només amb un 8% havia pogut parlar, donar la meva opinió, passar alguna mena de dada i que ells contrastessin i m’acabessin demanant perdó. Però, és clar, la majoria no contrasta i passa a l’insult directament. I s’escandalitzen perquè diguin a quin cau van els fills d’uns guàrdies civils, però no quan un líder del quart partit polític espanyol assenyala uns professors. Jo crec que la gent acaba fent el que veu que fan els seus líders polítics. I, molts d’aquests, són els que directament amenacen; alguns d’ells, enviant-me fotos de diferents bales preguntant-me amb quina d’elles vull que em disparin.

Parlant d’assenyalar, també has estat el blanc de l’odi de diversos mitjans de comunicació unionistes.

Comparo molt la situació que hi ha aquí amb la pel·lícula ‘The Post: els arxius del Pentàgon’. Als Estats Units, la premsa fa de quart poder en contraposició de l’Estat i, aquí, fa de quarta pota de l’executiu. Ara mateix, sembla que les publicacions més fiables que puguin haver-hi siguin ‘Mongolia’ o ‘El Jueves’, perquè són els únics que diuen la veritat a nivell espanyol. A Catalunya, en canvi, la premsa és molt més plural: a TV3 -per exemple- diuen les coses que no es diuen a altres llocs i amb programes com ‘Està passant’ o el ‘Polònia’ es diuen veritats amb la sàtira i l’humor que ells no han pogut intervenir. Pel que fa als mitjans que assenyalen -a ‘Alerta Digital’ publicaven un article sobre mi amb el títol ‘Albert Donaire, yo me cago en tu puta madre’ i Federico Jiménez-Losantos deia que s’hauria de bombardejar Barcelona i titllava els alemanys de nazis per no extradir Puigdemont-, trobo increïble que els permetin publicar cert tipus de comentaris i ningú digui res. La premsa espanyola ha perdut el nord, totalment. És per això que he rebutjat l’oferta de parlar per ‘Espejo Público’, perquè veient els antecedents o el que van fer a en Vicent Sanchis contra vuit persones que no el deixaven ni parlar... No estic disposat a donar la cara perquè me la trenquin. No hi ha cap fiabilitat ni confiança amb quasi cap mitjà espanyol i, per això, refuso qualsevulla intervenció que ofereixin ja que no hi ha garantia de neutralitat.

Després de tot això, com veus el teu futur al cos de Mossos d’Esquadra? Veus possible que t’acabin apartant?

Tinc clar que si hagués de plegar dels Mossos la vida no se m’acabaria. Buscaria una altra cosa, marxaria a viure a l’estranger o aprofitaria per fer moltes coses que ara no puc fer. Però sembla que no ha passat mai que a una persona, per opinions polítiques o pel que pugui fer en el seu temps lliure (que no suposi cap delicte), hagi estat expulsada o inhabilitada. Seria la primera vegada. I no s’està fent res amb els membres d’UCM que fan declaracions en sentit contrari. Al revés, aquests es reuneixen amb membres i dirigents de tots els partits polítics, fins i tot amb Enric Millo. Ells no reben cap tipus de persecució. Tot plegat, un reflex del que passa al país. Tot es mesura de manera diferent.

Darrerament, hem viscut tantes primeres vegades...

Perquè últimament es fa el que es vol. Se’ls ha anat una mica de les mans.

Tu estàs tranquil, doncs.

Sí, estic tranquil. No pateixo gaire. Potser perquè tinc un caràcter despreocupat en aquest sentit, visc al dia i no sé què passarà demà.

Comença una nova legislatura. Què és el que cal esmenar amb més urgència al cos de Mossos d’Esquadra?

Moltes coses. Per exemple, tot aquest armament comprat per les unitats dels Mossos que està retingut per la Guàrdia Civil o la restitució del Major Trapero. Hem de restituir la normalitat que hi havia abans del 155, però no només això, sinó que cal incrementar-la per tal que els Mossos puguin accedir a totes les bases de dades de seguretat a les quals ara no hi ha accés. També caldria la restitució de tots els càrrecs cessats al cos, com l’arxivament de totes aquestes informacions reservades obertes cap a agents, simplement per com administren el seu temps lliure i no per motius laborals.

De destitucions hi ha hagut més enllà de la del Major Trapero com, per exemple, la de la cap de comunicació del cos per una piulada crítica amb la sentència de la Manada. Espereu que totes aquestes persones tornin al seu lloc de treball?

Jo espero que sí. Això em demostra que, a ells, els molesta com opinin en la seva vida personal aquestes persones; perquè fas una piulada amb el teu compte personal i immediatament t’afecta la feina, t’ho volen fer pagar. Una persona que va ser felicitada per com va portar la gestió de les xarxes socials durant els atemptats, arriba el senyor Millo i el grup del 155 i la fan fora per una piulada amb la seva opinió. Jo estic segur que, de moment, encara no han trobat la manera d’aturar-me a mi (com a funcionari, compto amb un determinat tipus de condicions i protecció), però si poguessin ho farien. El que estan intentant és netejar les institucions de tot aquell que els planta cara o amb qui no estan d’acord.

Les relacions del cos amb la ciutadania també s’han vist afectades darrerament per haver hagut de dur a terme detencions -per exemple- a membres del CDR a Lleida. Com restablir-les?

Arran dels atemptats, havíem aconseguit una bona relació amb la ciutadania i arriba el 155 i tira tot això per terra. És molt complicat però, ara mateix, l’únic aliat que tenen els Mossos com a institució és l’independentisme o el republicanisme; perquè C’s ha dit per activa i per passiva que els Mossos d’Esquadra els molesten, així com totes les institucions de Catalunya: TV3, els bombers... Qualsevol cosa que signifiqui autogovern. No sé com ho haurem d’arreglar, el que també tinc clar és que no totes les actuacions dels Mossos són dolentes, en el sentit que si hi ha una manifestació i hi ha unes ordres, cal intentar no encarar-se amb aquestes ordres. Òbviament, s’han comès errors per part dels Mossos o la brigada mòbil, però tampoc és cert que la ciutadania no n’hagi comès. Tothom ha de fer una mica d’autocrítica en aquest sentit. El que demano si us plau és que la gent no faci generalitzacions injustes contra tots els membres del cos de Mossos. Mai es fan bé les coses per a tothom, però som molts que volem fer les coses bé i dotar d’una bona imatge el cos.







Miquel Buch serà el proper conseller d’Interior. Com ho valoreu?

No el conec personalment, no sé quina línia tindrà, hauria d’esperar a valorar. Dintre de ‘Mossos per la República’, sí que es veu com un bon nom, des de gent que suposo que el coneix del Maresme.

I, pel que fa a Joaquim Forn, com seguirà la lluita pel seu alliberament?

Des de ‘Mossos per la República’ sempre hem considerat que és el nostre conseller legítim, igual que considerem que Puigdemont és el president legítim de la Generalitat, el president legítim de la República. Sobre el fet que es nomeni consellers tot i estar empresonats, entenc que Interior és molt més delicat en el sentit que és necessària una persona que estigui en el dia a dia, que doni la cara quan hi hagi una actuació; però tant ‘Mossos per la República’ com ‘Mossos per la Democràcia’ o el col·lectiu Guilleries consideren que el seu conseller legítim de moment és el conseller Forn. I si per nosaltres fos, tornaria; sense menystenir Miquel Buch. Igual que el director general de la policia, a qui també van destituir. Hauria de tornar tot el Govern que hi havia, recuperar la normalitat que teníem abans del 28 d’octubre.

Per últim, ets membre del nou Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana. Què esperes aportar-hi i quin camí creus que hauria de prendre l’entitat?

Em vaig presentar al secretariat perquè teníem la sensació que, dins l’Assemblea, no es tenia prou en compte a les sectorials. I estic totalment d’acord amb el camí que ha emprès la presidenta, Elisenda Paluzzie, defensant que el president legítim és Puigdemont. La meva feina, o pel que jo em presento, és que no defallim, que l’Assemblea no caigui en mans de cap partit polític, que segueixi sent una eina de tothom per aconseguir la República i per seguir empenyent si un partit un dia defalleix. Vull que sigui una eina mobilitzadora de la gent del país per sortir a reclamar el que majoritàriament hem votat.