Abans ha dit que el van acusar de sardanista. Creu que hi ha un conflicte entre alta i baixa cultura?

Hi ha gent que té ganes de crear aquest conflicte. Fa molts anys que les colles de diables, les colles bastoneres o les bandes de música, han integrat gent de tots els colors i pensaments. Et diré que fa trenta anys hi havia gent a la qual li sortia al•lèrgia a la pell, en parlar d'identitat i cultura tradicional. Els hi semblava una cosa casposa, rància i retrògrada. Mai hi havia hagut tanta quantitat ni qualitat en tots aquests àmbits com actualment. La cultura tradicional és una cultura nova cada dia que es fa. La gent que practica la cultura tradicional no ho fa perquè es fes al segle XVI, sinó perquè agrada ara. És una cultura que té un valor d'ús actual total. El mateix valor de fer pinya dels castellers, hi és a les colles de diables o en la gestió dels ateneus. Unes entitats que porten resistint des de 1850. Fan falta tots, els que es veuen i els que no. Això és el que no entenen els que volen crear polèmica en aquest sentit o se'n riuen de la cultura popular o la menysprea. L'artista més modern o contemporani, de petit haurà fet els pastorets i ha utilitzat les sales d'un ateneu per fer la seva primera exposició. No hi ha cap diferència entre l'alta i la baixa cultura.



La cultura ens fa lliures, pràcticament per ella mateixa. Però hi ha cultures amb diferents ideologies. Com ha lluitat la cultura en la causa que ens ocupa?

Al llarg d'aquests anys de procés, es pot haver trobat a faltar la participació artística en l'organització dels actes. Per exemple, al Concert per la llibertat de juliol del 2013. Podem dir que l'art no s'ha fet servir com a propaganda?



Cada persona és lliure en el seu ofici. No només els artistes. Hi ha gent que, potser, la seva feina depèn de vendre llonganisses a Catalunya i Espanya, i si es posiciona a favor de la independència, potser perd els clients d'Espanya. Cal ser respectuós amb el posicionament de cadascú. Però els artistes s'han mullat. N'hi ha un que està imputat per posar-se un nas vermell. És un pallasso professional. A en Valtonyc encara l'estan perseguint ara, per cantar una cançó criticant el rei. L'art s'ha posicionat. Tot el món del hip-hop va gravar un videoclip en suport al Valtonyc a la Model, increïble, d'una qualitat i plasticitat exquisida. O per exemple, el concert del 30 de setembre a plaça Espanya. Els organitzadors han hagut de declarar als jutjats per veure qui els pagava. Hi ha gent que s'ha mullat. Veig també que hi comença a haver obra plàstica. L'art és un reflex de què està passant. No et sabria dir si ho està liderant.



La cultura catalana no té un estat que la protegeixi, i aquest fet es considera un handicap. Amb l'adveniment de la República catalana, com es podrà protegir?



En els darrers trenta anys hi ha hagut 60 sentències contra el català. És evident que l'Estat no ajuda al català. Hi ha un Estat que no fa del gallec, l'euskera o el català un actiu, com a cultura pròpia. L'Institut Cervantes només es dedica a la cultura castellana, quan el paguem entre tots amb els nostres impostos. És evident que la llengua catalana, en aquests moments, forma part de quatre països. Hi ha llengua catalana a Andorra, França, Itàlia i Espanya, i s’ha d’anar més enllà d'Andorra on és oficial, s’ha d’establir una protecció i unes línies d'incentiu i divulgació superiors. Però tornem a la qüestió ja plantejada. Catalunya fins a l'any passat estava destinant 3 euros per català a l'any. I 12 euros a l'any per l'aranès a la Vall d'Aran. Això és molt poc, en ser la llengua un actiu tan important pel país, perquè considerem que és patrimoni. No pot ser que després només hi destinem 3 euros per habitant i any. No és ni mig paquet de tabac d'un dia.



Com s'estaven preparant les estructures d'estat en matèria de cultura?

Oficialment tenim el 100% de les competències transferides del Ministeri de l'Estat a la Generalitat. Però a la pràctica, l'Estat espanyol segueix mantenint un Ministeri que no hauria de rebre un sol euro de Catalunya. El Ministeri sempre s'ha guardat diners per manar en patronats de fundacions culturals, com el Liceu, el MNAC, el Palau de la Música, aquí hi ha hagut un gran descens de les retallades, però la pregunta és: Per què no ens donaven els diners directament a nosaltres? Si teníem les competències transferides? L'altra cosa que hi ha, i que ho teníem a punt és el registre de béns mobles i immobles a protegir. En la protecció del patrimoni material i immaterial, sí que tenia les competències en exclusiva l'Estat. I me'n deixo un altre, que és la dels explosius, que sempre ha estat de la Guàrdia Civil, tota la qüestió dels diables, trabucaries, correfocs, no ha estat mai transferit a Catalunya. Per tant, només havíem de controlar els béns mobles i immobles declarats i el control sobre la pólvora. Però clar, imagina't. Si arribem a parlar de control de pólvora, ens acusen de terroristes.

Els grans museus de Catalunya, que en molts casos són consorcis, com es voldrien gestionar?

Si haguéssim assolit la independència i Espanya haguera volgut formar part del consorci, ho hagués pogut fer. No és una cosa excloent. Hi ha coses a Catalunya que són de propietat espanyola, com ara el Monestir de Poblet. En un diàleg haguérem hagut de concretar si el Monestir de Poblet passava a Catalunya o es quedava a Espanya, però està clar que el monestir no s'haguera mogut de lloc. Eren termes molt secundaris; els actius i els passius. Ja m'agradaria estar parlant d'això en una mesa de diàleg.

Només et posaré l'exemple de l'exposició d'avui. Hi ha un grapat de concerts al voltant de l'exposició, també. Tothom qui hi ve són voluntaris, hi ha artistes d'arreu i que viuen a Bèlgica que s'hi han apuntat a venir a tocar. No venen per la independència de Catalunya, venen per una lluita en favor dels drets humans. Perquè no hi pot haver presos polítics a l'Europa del segle XXI. Perquè no hi pot haver polítics exiliats a l'Europa del segle XXI. La cultura suma i s'ha acabat fent un festival per encabir la quantitat de concerts i conferències que es faran a l’església de Saint Jean Baptiste de Beguinage durant aquest juny. Aquesta església ja va acollir a centenars de sense papers per la dignitat de què poguessin tenir papers aquí a Europa. Què puguem tenir l'exposició aquí dins... Un mes per escoltar totes les veus. Quan diem totes són les que, fins i tot, pensen en contra dels teus ideals. Tots els països han acabat dialogant amb grups terroristes o guerrilles. Això és un fet cultural.