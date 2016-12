La família de Vázquez Montalbán dóna el fons documental de l’escriptor i periodista a la Biblioteca de Catalunya

Dimecres, 21 de desembre de 2016 08:55 h

El conjunt està format per l’arxiu personal, fotografies, llibre, revistes i documents sonors i audiovisuals

(ACN)- La família de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán ha fet cessió del seu fons documental a la Biblioteca de Catalunya. Aquest fons personal de l’escriptor, periodista i gastrònom mort l’any 2003 està format per l’arxiu personal, fotografies, llibres, revistes i documents sonors i audiovisuals. El material ja es troba, de fet, en fase d’inventariat i catalogació a la Biblioteca de Catalunya, on es planteja una exposició representativa del fons. La directora de la Biblioteca, Eugènia Serra, ha concretat que es farà l’any 2022, coincidint amb el cinquantenari del cèlebre comissari Pepe Carvalho de Montalbán.

Correspondència amb personalitats diverses; més de 600 fotografies; manuscrits i mecanoscrits de les seves obres de narrativa, poètica, teatral i d’assaig així com discursos o parlaments; articles de premsa de l’autor; crítiques de les seves obres; treballs acadèmics; la seva biblioteca personal (1.500 llibres i 80 números de revistes); i un conjunt de 136 documents de naturalesa sonora o audiovisual. Aquest és, a grans trets, el contingut del fons documental de Manuel Vázquez Montalbán que la seva família ha donat a la Biblioteca de Catalunya.

La vídua de l'escriptor, Anna Sallés, ha recordat que en morir el seu marit no estava en condicions de revisar el seu arxiu personal, i que quan va poder fer-ho, es va adonar de la dimensió del fons i va comprendre que allò era « feina d’especialistes » . Ella i la família també van concloure que « valia la pena » que aquest patrimoni estigués a disposició d’una institució pública. « No va ser fàcil » , ha admès, perquè « és com si et tornessis a despendre, una segona vegada, de la persona que se’n ha anat » . Amb tot, s’ha mostrat satisfeta de la decisió i ha agraït especialment el tracte i la confiança que ha rebut de la directora de la Biblioteca de Catalunya, Eugènia Serra.

Sallés també s’ha recordat de Francesc Salgado, « el primer que va començar a mirar els papers del Manolo » , i la feina del qual va redundar en un volum sobre el Montalbán periodista. « A partir d’allò tot es va posar en marxa » , ha reconegut. Serra, al seu torn, ha convingut que es tracta d’un fons « molt ampli » que reflecteix bé l’activiat periodística i literària de l’autor. La directora de la Biblioteca ha posat l’èmfasi en el fet que aquest arxiu « ajuda » la institució a cobrir un període de la història contemporània que no tenien prou testimoniat.