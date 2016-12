[Ressenya] POESIA COMPLETA

Dimecres, 21 de desembre de 2016 18:45 h

Edgar Allan Poe

Traducció de Txema Martínez

Quaderns Crema

Barcelona, 2016

244 pàgines

14,00 €

L'obra d'Edgar Allan Poe ha tingut, de sempre, una gran recepció a Catalunya. Homes de lletres com Carles Riba van mostrar una gran devoció per l'obra de Poe i, fins i tot, a la ploma de Riba és responsable d'algunes de les millors traduccions de l'escriptor bostonià, com Històries extraordinàries, publicades l'any 1915 i 1916, en sengles volums i reeditades fa uns anys per Quaderns Crema. Precisament a aquesta fina editorial devem l'edició de l'obra de Poe en quatre volums que recullen els seus contes, als quals cal afegir ara aquest volum que aplega la poesia completa de l'escriptor americà.

Edgar Allan Poe va ser una persona de vida difícil i turmentada que es va reflectir a la seva obra, una obra complexa, escrita en moments de lucidesa però també en moments d'angúnia i de depressió. Per a Carles Riba. Poe era un "singular autor" i "un clàssic", i per a Baudelaire "un dels més grans herois literaris". Italo Calvino i Júlio Cortázar en serien, també, fidels admiradors.

Els relat d'Allan Poe són, sens dubte, la seva vessant més coneguda. Els assassinats del carrer de la Morgue, un dels seus textos més reconeguts, és considerat com el relat que va inaugurar el gènere policíac, avui tan de moda. Però una part de l'obra de Poe, com la seva poesia, ha quedat en part amagada per la seva obra narrativa.

Tot i això, és precisament una poesia una de les seves obres més conegudes. El corb, un poema narratiu publicat originàriament el 1845, va donar a Poe una popularitat que ha transcendit el pas dels anys. L'any 2003, per exemple, el músic de rock Lou Reed batejava The Raven un disc en el que versionava poemes i històries de Poe. De fet, la presència de Poe al món del rock, no és gens estranya i poemes com El corb o Annabel Lee, són ben coneguts.

Tot i la popularitat de Poe, les traduccions de la seva obra poètica al català eren escasses. Un buit que, de manera brillant, Txema Martínez omple amb la integral de la seva poesia en una edició bilingüe, com sempre acurada i mimada, de Quaderns Crema.

El mateix traductor assenyala la dificultat de la traducció d'un autor considerat fosc i intens. Edgar A. Poe és "un poeta intraduïble, ateses la naturalesa obscura de la seva essència i les sendes que recorre per manifestar-nos-la (...)". I és que Poe està associat al terror, la presència d'elements sobrenaturals i fets inexplicables. I foscos són els seus poemes, dotats, però, d'una "inhòspita musicalitat" que pot tendir a la mística, en uns poemes majoritàriament breus i intensos, que hom no pot deixar de recitat en veu alta a mida que s'endinsa en la seva lectura.

Aquesta Poesia completa referma la complexa dimensió espiritual d'Edgar Allan Poe i ajuda a continuar generant fascinació pel personatge i l'obra.

Ramon Moreno

@RamonMoreno1967