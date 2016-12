[Novetat] POEMES

Dijous, 22 de desembre de 2016 12:20 h

No hi ha cap vot

Konstandinos P. Kavafis

Traducció de Carles Riba

Edició d'Eusebi Ayensa

Edicions Cal·lígraf

En el capaltard de la seva vida, Carles Riba traduí al català seixanta-sis poemes de Konstandinos P. Kavafis (1863-1933), en el que constituí una de les aventures més sorprenents del nostre país en el camp de la traducció literària i el testament literari de l’autor de les Estances. Les contínues reedicions que s’han fet d’aquestes traduccions posen de manifest que ens trobem davant d’una obra excepcional, que ha influït de manera decisiva en la lírica catalana contemporània.