10 LLIBRES DEL 2016

Divendres, 30 de desembre de 2016 19:40 h

A l'igual que ja vam fer a finals dels anys 2014 i 2015 us presentem una selecció dels millors llibres publicats aquest any, a tall de resum d'aquest 2016 que ja fineix.

TETRALOGIA DE NÀPOLS. Elena Ferrante (Columna Edicions). Traducció de Marta Hernández Pibernat i Cesc Martínez. Quatre volums composem aquesta obra al voltant de l'amistat entre dues dones que s'inicia de ben petites i arriba fins la seva vellesa: L'amiga genial, Història del nou cognom, Una fuig, l'altra es queda, i La nena perduda. Un apassionant projecte editorial d'unes obres que han causat impacte a nivell mundial, més enllà de la recerca de l'anònima autora que s'amaga rere el cognom Ferrante. Imprescindible.



TRENES TALLADES. RECORDS D'UNA NENA DE RÚSSIA. Roser Rosés (Edicions Cal·lígraf). Impactant relat de Rosés Rosés, que amb 90 anys explica com va ser enviada a Rússia pels seus pares per a salvaguardar-la dels estralls dels bombardejos Barcelona durant la Guerra Civil. Va marxar l'any 1938, amb 12 anys, i un cop a la URSS i va patir la Segona Guerra Mundial, creuant les repúbliques soviètiques fugint de l'avançament de les tropes nazis. No va tornar a Barcelona fins els 1947 i es va trobar una ciutat fosca, sota el règim feixista i una família represaliada i sotmesa a la por. Corprenedora.

ACTE DE VIOLÈNCIA. Manuel de Pedrolo (Sembra Llibres). L'editorial de Carcaixent recupera un dels més celebrats volums de Pedrolo, que va patir les retallades de la censura franquista. Una reflexió imaginativa i ferma sobre el poder de la gent i la desobediència social, una novel·la plenament actual, de gran qualitat literària. Amb pròleg de Cesk Freixas.



EL SOROLL DEL TEMPS. Julian Barnes (Angle Editorial). Traducció d'Alexandre Gombau. Una nova obra mestra de l'escriptor anglès, en la que novel·la la lluita del gran compositor rus Dimitri Xostakóvitx contra el poder soviètic per a mantenir la seva llibertat creativa. Una faula real sobre la ingerència del poder polític en el món de la creació.



LA ÚLTIMA MODELO. Franck Maubert (Acantilado). Traducció de Juan Díaz de Atauri. Meravellós retrat de Caroline, musa de l'escultor i pintor Alberto Giacometti al París dels anys seixanta. La relació professional es converteix en una intensa relació d'amor amb una passió desmesurada. Intens relat de les emocions i les passions humanes.



L'AMOR FORA DE MAPA. Roc Casagran (Sembra Llibres). Intensa novel·la sobra l'amor i les ruptures, les angoixes i les incerteses. Una obra de gran bellesa, que apunta a la incertesa de construir la pròpia personalitat vital en un temps de convulsa crisi.



A LA CAÇA DEL PSUC. Antoni Batista (Pòrtic), Al fil de la narració de la història personal de Batista com a militant del PSUC durant el franquisme i la primera etapa de la democràcia, el relat és una crònica política, social i cultural d'una època intensa de la història de Catalunya, i un homenatge a tants homes i dones anònims que van lluitar per la llibertat. La història d'aquell petit partit català va tenir repercussions internacionals amb la intervenció directa de la CIA, que va contribuir a la seva desaparició pública



SOTA EL VOLCÀ. Malcolm Lowrry (Viena Edicions). Traducció de Xavier Pàmies. Quan parlem de llibres absolutament fonamentals a la història de la literatura, qualsevol reedició, actualització o nova traducció ha de ser motiu de màxima atenció. És el cas de Sota el volcà, que veu ara la llum en una nova traducció de Xavier Pàmies, publicada a la seductora col·lecció El Cercle de Viena.

ELS NOIS DE ZINC. Svetlana Aleksiévitx (Raig Verd Editorial). Traducció de Marta Rebón. Els llibres de la premi Nobel no deixen ningú indiferent després de la seva lectura. Aquest és un llibre brutal i impactant, centrat en els testimonis de la ocupació soviètica de l'Afganistan i la llarga guerra que es va perllongar entre el 1979 i el 1985. Aleksiévitx entreteixeix més d'un centenar d'històries explicades per oficials de l'exèrcit, homes allistats, esposes, mares i vídues en un mosaic enginyós i intricat.



RES NO ÉS PERFECTE A HAWAII. Màrius Serra (Edicions Proa). Exòtica passejada per les illes de Hawaii, en un crim actual que enfonsa les seves arrels en la descoberta de l'illa per part de James Cook, en un seguit d'històries i personatges que es mouen entre el present i el passat. Màrius Serra dibuixa l'aventura amb una bona dosi d'humor i una narració apassionada, que ens porta a prendre innumerables revolts per a arribar al punt que, efectivament, res no és el que sembla.



Ramon Moreno

