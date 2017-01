Silvia Sesé succeeix Jorge Herralde com a director editorial d'Anagrama

Segons un comunicat de l’editorial, els resultats d’Anagrama els passats 2014 i 2015 van ser “excepcionalment positius” tot i la crisi, tant els econòmics com per l’ampli reconeixement dels seus autors. Pel que fa Feltrinelli, va ser fundada el 1954 i disposa d’una xarxa de més de 100 libreries, el canal de televisió Laeffe i la fundació Giangiacomo Feltrinelli.

Segons el grup editorial, Herralde continuarà treballant “estretament” amb Sesé i conserva l’1% simbòlic d’Anagrama, mentre que el 99% pertany a Feltrinelli després que el 29 de gener passés del 49% al 99% de la representació accionarial. Anagrama va ser fundada per Herralde el 1969 i com a editorial independent va superar la censura franquista i més tard la formació de grans grups dins del sector. Actualment, acumula més de 3.500 títols d’autors espanyols i internacionals.

(ACN)- Sílvia Sessé es fa càrrec des d’aquest dilluns de la direcció editorial d’Anagrama en substitució de Jorge Herralde, que es mantindrà en el grup com a president un cop culminat el procés de fusió amb l’italiana Feltrinelli. El canvi al capdavant de l’editorial es va acordar que entraria en vigor a partir del primer dia d’aquest 2017.

