[Ressenya] EN NOMBRE DE LA YIHAD

Divendres, 6 de gener de 2017 13:10 h

Albert Garrido

Yulca Editorial

Barcelona, 2016

334 pàgines

20,00 €

Vivim temps convulsos. L'onada d'atemptats terroristes que pateix la societat occidental l'ha sumit en un desconcert manifest. Tot plegat agreujat pel dèficit informatiu que patim com a ciutadans amb una informació que ens arriba fragmentada en missatges que semblen més eslògans i amb una manca manifesta de profunditat i interpretació lligada a l'objectivitat i la coneixença.

Ja deia Albert Camus en un article a Combat l'any 1946 que "d'aquí deu anys, de cinquanta anys, el que es debatrà serà la preeminència de la civilització occidental" i reclamava un nou ordre mundial, un "parlament mundial de civilitzacions".

La cosa ha anat per altres camins. La capacitat destructora de la humanitat no té aturador i la violència, alimentada pels estats, s'escampa arreu del planeta. La civilització occidental, com apuntava Camus, està desconcertada i nosaltres, com a ciutadans, patim un absolut desconeixement d'altres societat i cultures, a les que ens volen fer veure com a enemics.

Albert Garrido, periodista de llarg recorregut i professor universitari, ha escrit un manual bàsic i imprescindible per a aproximar-nos al món islàmic en tota la seva complexitat. El llibre En nombre de la yihad porta com a definitori sots-títol Del terrorismo global al estado islámico i pretén, efectivament, aportar una explicació i un relat fonamentat de l'efervescència jihadista. Parteix del desconeixement que tenim sobre la complicada situació a Pròxim Orient i el batibull de sigles que ocupa les pàgines dels diaris, i en vol oferir les claus que ens ajudin a entendre el conflicte.

Les diverses branques de l'islamisme

Garrido ens ofereix una panoràmica global de la religió islàmica i les seves ramificacions, "un tot inseparable", a la política, el dret i la vida quotidiana, i la barreja entre present i tradició. A partir d'aquesta complexitat, s'analitza amb profunditat els casos en què la modernitat ha bandejat, imaginàriament, la tradició més estricta, en països com Líban, Síria o Egipte, però com les desigualtats socials van facilitat la implantació radical en ambients socials deprimits, amb el miratge de la solidaritat i ajuda mútues oferint, en definitiva, un bri d'esperança.

Albert Garrido en fa un recorregut històric per l'islamisme polític i els diferents corrents com el salafisme i el jihadisme i com els països occidentals com els Estats Units van utilitzar els talibans per la seva estratègia contra els soviètics a l'Afganistan, alimentant un moviment que es va anar estenent a d'altres zones de la regió. De manera explicita es pot afirmar que "el naixement i auge d'Al Qaeda estan lligats a la gestió de la crisi afgana articulada pels Estats Units". Una capítol d'aquests història van ser els atemptats de l'11-S, quan els aliats es van convertiren enemics.

Tot seguir es reproduïren alguns episodis igualment cabdals com el "gran error" de la guerra d'Iraq, el miratge de les anomenades primaveres àrabs, d'efímera existència, fins arribar a la situació actual. Els darreres capítols dels llibre serveixen per analitzar la sempre conflictiva relació entre occident i l'islam, una relació que ha estat mancada de llarg períodes de tranquil·litat i unes darreres pàgines que a tall de conclusió analitzen, amb prudent contenció, el "laberint del segle XXI", amb tres arguments definitius: la crisi actual és inseparable d'una determinada idea a priori de la religió musulmana; una eventual derrota d'Estat Islàmic no farà que la crisi se solucioni; i que els problemes a la regió són de naturalesa política i social.

En nombre de la Yihad ens ofereix una mirada lúcida, clara i divulgativa a aquest món tan complex, tant proper i alhora tant allunyat de nosaltres. Hem d'entendre la situació i els seus antecedents històrics per a evitar caure, també nosaltres, en radicalismes i en falsos mites, que sovint són usats pels governs occidentals per a marcar el seu discurs, que fins ara s'ha demostrat errant i improductiu.

Només podrem afrontar el problema si entenem tots els seus components i antecedents. I aquest llibre ens hi ajuda de manera clara.

Ramon Moreno

@RamonMoreno1967