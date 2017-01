L'escriptora Care Santos guanya el 73è Premi Nadal amb la novel·la 'Media vida'

Diumenge, 8 de gener de 2017 11:20 h

0 Compartir No hi ha cap vot No hi ha cap vot carregant carregant



(ACN)- L'escriptora Care Santos (Mataró, 1970) ha estat distingida amb el 73è Premi Nadal amb la novel·la Media vida. L'obra se situa l'any 1981 quan cinc dones es retroben després que un aparent joc infantil 30 anys abans els marqués la resta de la vida. La trobada els serveix per trobar el perdó que la maduresa i el pas del temps els ofereixen. Media vida retrata una generació de dones que van haver de reconstruir els seus destins en un moment en què la hipocresia per guardar les aparences s'enfrontava a una nova mirada de llibertat. El Premi Nadal és el guardó literari més antic de l'Estat, dotat amb 18.000 euros, i l'atorga anualment l'editorial Destino.