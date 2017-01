[Ressenya] ELS MILLORS RELATS

Diumenge, 8 de gener de 2017 12:20 h

Roald Dahl

Traducció de Ferran Ràfols

Sembra Llibres

Carcaixent, 2016

238 pàgines

12,50 €

El nom de Roald Dahl és sobretot conegut per la seva vessant de relats infantils. Però Dahl és un escriptor polifacètic, i si bé ha conreat diferents camps de l'expressió escrita són, precisament, els seus relats els que l'han fet conegut arreu del món.

De vida atzarosa i aventurera, Dahl va escriure una bona quantitat de relats adreçats al públic adult. Alguns d'aquests relats han estat recollits per l'editorial de Carcaixent Sembra Llibres sota el títol d'Els millors relats de Roald Dahl, en traducció de Ferran Ràfols Gesa, per a celebrar el centenari de naixement de l'escriptor gal·lès el 1916 (va morir el 1990).

Els tretze relats que aplega aquest volum, escrits entre el 1945 i el 1980, ratifiquen la precisa definició que en feia el diari The Observer de la seva literatura: "el mestre absolut dels relats amb final inesperat". I és que el fil conductor d'aquests relats diversos és la imprevisibilitat, l'enginy, el misteri recurrent i aquella sensació de que la sorpresa pot saltar en qualsevol moment.

Els personatges que protagonitzen els relats i que circulen per les seves pàgines són curiosos, amb un punt d'extravagants, però alhora seductors i atractius, anormalment normals. Un majordom, una dispesera, un capellà, un home amb un paraigua que demana un favor.... la quotidianitat portada a una dimensió imprevisible, vorejant en alguns relats la part més fosca i macabre, vestida, però, amb aquella fina ironia anglosaxona, a voltes derivant en humor sarcàstic.

La lectura d'aquests relats, captivadors, generen un munt de sensacions en el lector, la sorpresa la més present, però també la tendresa. Un d'aquells volum per a començar per qualsevol pàgina i deixar-se gronxar per la seva lectura.

Ramon Moreno

@RamonMoreno1967