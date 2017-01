[Agenda] Presentació del llibre 'Poemes' de Konstandinos P. Kavafis

La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, presenta la la nova edició dels Poemes de Konstandinos Kavafis en traducció de Carles Riba i edició d'Eusebi Ayensa, publicat per Edicions Cal·lígraf. El llibre inclou nou material inèdit al nostre país.

